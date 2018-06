Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neues regionales Großprojekt

Rotenburg·Ottersberg (lkö). Die Kulturinitiative Rotenburg (K!R) und Hans-Joachim Reich, Dozent an der Fachhochschule Ottersberg, planen für die Eröffnung der fünften Auflage des Straßenzirkusfestivals La Strada ein regionales Großprojekt mit dem Titel "Wild at heart". An dem Mehrgenerationenprojekt können unterschiedliche Alters- und Interessengruppen aus der gesamten Region rund um Rotenburg teilnehmen. Musikgruppen, Chöre, Theatergruppen und regionale Künstler sind aufgerufen, sich ab sofort per E-Mail an info@kir-row.de zu bewerben. Dabei ist die Anzahl der Teilnehmer anzugeben. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04288/927086.