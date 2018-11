Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ottersberg. Am 1. November trat das neue Organtransplantationsgesetz in Kraft. Das heißt jeder Versicherte wird künftig von seiner Krankenversicherung regelmäßig angeschrieben und um Organspenden gebeten. Was bedeutet dieser Vorgang für den Spender, was für den Empfänger? Was geschieht bei der Organspende? Die Christengemeinschaft in Ottersberg möchte für Freitag, 1. März, 20 Uhr, in die Johannes-Kirche, Am Brooken 2, einladen, um über das Thema zu informieren. Der anthroposophische Arzt Andreas Hofinga wird die medizinische Seite näher betrachten und andererseits sich ergebende Fragen der Moral und der Verantwortung für Spender, Spendenempfänger und Begleitende gemeinsam mit Pfarrerin Kirsten Rennert diskutieren.