Ralf Habben, Gästeführer aus Fischerhude, bietet auch in diesem Jahr einen österlichen Spaziergang durch das Künstlerdorf an. Am Karfreitag, 3. April, treffen sich die Interessierten um 14.30 Uhr an der Rückseite der Fischerhuder Kirche, um sich auf den etwa zweistündigen Marsch zu begeben. Unterwegs erzählt der Fischerhude-Kenner interessante Geschichten zur Entstehung des Ortes und seiner Insellage inmitten der oft gefluteten Wümmewiesen, und über die Künstler sowie die ortsprägenden Bauernhöfe des Dorfes. Habben präsentiert zudem Bilder, die an verschiedenen Stellen in Fischerhude entstanden sind und liest aus Biografien vor. Seine Gäste stimmt Habben mit Gedichten und Bräuchen auf das Osterfest ein. Der Rundgang ist kostenlos.