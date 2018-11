Die Ottersberger hängen mit Herzblut an ihrem Herbstmarkt, der in diesem Jahr zum 325. Mal gefeiert wird. Inzwischen haben es die Organisatoren auch geschafft, ein Feuerwerk auf die Beine zu stellen. Wie berichtet, war der bisherige Unterstützer abgesprungen. Viele Geschäftsleute aus dem Flecken Ottersberg wollten dies nicht hinnehmen und finanzieren das rund 3500 Euro teure Spektakel jetzt in einer Gemeinschaftsaktion. „Wir können das aber nicht jedes Jahr machen“, mahnt Hannah Schwarz-Kaschke, die im Organisationsteam für das Gewerbezelt zuständig ist. Das Feuerwerk am Sonntag, 27. September, wird um 21 Uhr von Hajo Stoffers (Pyrotechnik Friesland) gezündet. Derweil läuft der Countdown für den Herbstmarkt schon seit dem vergangenen Sonnabend. Die im Ortszentrum neben der Kirche aufgestellte Marktuhr tickt wieder und zählt zuverlässig die Stunden rückwärts bis zur Markteröffnung. Seit 1997 gibt es diese Tradition in Ottersberg. Das nicht zu übersehende Schild neben der Uhr ist ein farbenfrohes Werk der Künstlerin Anja Josefine Schanz.