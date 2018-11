Eine grüne Allee im Herzen Oytens – so soll der neue Boulevard an der Hauptstraße aussehen. Die Fahrbahn ist von 40 Kaiserlinden umsäumt, rechts und links der Straße können Bürger und Besucher flanieren und verweilen. Die Kosten für das Projekt betragen fast 1,6 Millionen Euro. LKÖ·GRAFIK: FR

Oyten. Seit dem ersten Schritt, der Grundlagen- und Vorplanung im März, gehen die Planungen zur Umwandlung der Hauptstraße zügig voran. Durch Anlieger- und Bürgerversammlungen sorgten die Planer und Politiker zuletzt für Transparenz. Jetzt hat aber eine neue Kostenaufstellung für Verstimmung im Gremium gesorgt.

So sollen die ursprünglich errechneten Kosten von 1,3 Millionen Euro noch mal um 287000 Euro steigen. Die Anteile sollen jeweils zu einem Drittel vom Bund, dem Land Niedersachsen sowie der Gemeinde Oyten getragen werden, die dann knapp 96000 Euro zahlen müsste. Als Gründe für die Mehrkosten nannte Schatz die Erneuerung der idealerweise mit LED-Technik betriebenen Straßenbeleuchtung, die geforderten Baumglocken für 40 Kaiserlinden sowie Arbeiten an privaten Grundstücksbereichen auf einer Fläche von 1300 Quadratmetern, die in Absprache mit den Eigentümern erfolgen sollen.

"Wir wollen in Kürze mit Anliegern und Verwaltung Gespräche aufnehmen", erklärte Schatz die weitere Vorgehensweise. SPD-Mann Heinz-Otto Großjohann bekundete, dass er "Magenschmerzen wegen der neuen Planung" habe. "Wir können mit diesen Mehrkosten so gut wie gar nicht leben", stellte der Sozialdemokrat fest und erhielt Beistand von seinem Parteigenossen Helmut Oetjen: "Jetzt sind es schon 1,6 Millionen Euro. Wir als Politiker können das nicht jedem Oytener plausibel machen, denn Oyten besteht nicht nur aus der Hauptstraße. Und so schlecht ist ihr Zustand auch nicht."

Damit spielte Oetjen auch auf die Planspiele zur neuen Pflasterung an. So soll auf etwa 800 Metern – vom Busbahnhof bis zur Straße Bremer Breden – zwischen Häusern und der Fahrbahn neu gepflastert werden. Hier empfiehlt der Experte raue und griffige Betonplatten im Format 30 x 60 Zentimeter. Der Radweg soll mit dunklen Platten eingegrenzt werden, zudem sollen sich auch Menschen mit Sehbehinderung auf der Meile zurechtfinden können.

Kosten bereiten Magenschmerzen

Der für den Boulevard angedachte Betonplattenbelag sei nicht zu mondän, habe eine gute Qualität und stehe für Nachhaltigkeit, versicherte Schatz. Zum Streitpunkt avancierte auch die Frage, was mit den alten Steinen passieren solle. Schatz regte an, das alte Material auf dem Bauhof zu lagern. "Man muss die Steine nicht schreddern", so der Fachmann. Oetjen betonte, dass das für ihn keine perfekte Lösung sei. "Das ist nicht einzusehen. Die Steine sind intakt. Kann man an den Kosten noch etwas drehen?" fragte der Sozialdemokrat.

Für Schatz wären Einsparungen nur möglich, wenn man sich mit "08/15-Platten aus dem Baumarkt" begnügen würde. Dies sei aber aus Qualitätsgründen nicht zu empfehlen. Zwar räumte auch CDU-Mann Norbert Neisen ein, "die Kosten liegen uns schwer im Magen", dennoch votierten er und die Parteikollegen mit Mehrheit für die Entwurfsplanung mit dem neuen Kostenrahmen, während Großjohann und Oetjen sich gegen die Pläne aussprachen.

Damit kann Peter Schatz weiterhin ungestört an der Feinplanung arbeiten. Das Lifting der Oytener Hauptverkehrsader im Boulevardstil soll vor allem die Attraktivität des Ortes steigern und Bürger, Besucher und hiesige Geschäftsleute mit seinem Charme zum Verweilen einladen. Die Bepflanzung soll näher an den Fahrbahnrand der Landesstraße 168 herangezogen werden, damit dadurch Platz für einen acht bis zehn Meter breiten Boulevard entsteht. Zwischen den Kaiserlinden sind jeweils zwei Parkflächen vor den Geschäften geplant, die über Schrägbordsteine befahrbar sind. Die Entwürfe des Sagehorner Planers sehen zudem Fahrradständer, robuste Bänke aus Hartholz, Spielgeräte, Hecken und zusätzliche Pflanzkübel vor, die aus der tristen Hauptstraße eine beliebte Flaniermeile auch für Ausflügler machen soll.

Nach dem 7:2-Votum des AUGE-Ausschusses beschäftigt sich jetzt der Verwaltungsausschuss mit dem Thema. Die Auftragserteilung ist für Mitte Dezember geplant. Der erste Bauabschnitt soll im Frühjahr 2013 starten, im Herbst soll dann planmäßig die zweite Phase beginnen.