Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Parkendes Auto beschädigt

Dörverden (vn). An der Kantstraße in Dörverden sind am Sonntagnachmittag zwei Fahrzeuge beschädigt worden, die im rückwärtigen Bereich des Gebäudes an der Bahnhofstraße 71 abgestellt waren.