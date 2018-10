WGA/FDP-Idee: "Grünzone Westpark"

Parklandschaft in Bierden

Ralf Michel

Achim. Die Wählergemeinschaft Achim (WGA) und die FDP, die im Stadtrat eine Gruppe bilden, möchten für Achim eine "Grünzone Westpark" schaffen. Einbezogen werden sollen in dieses Projekt die nicht mehr benötigten Friedhofsflächen in Bierden, anliegende zur Zeit noch landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie das Naturschutzgebiet Ellisee. In einem Antrag an den Stadtrat fordern WGA und FDP die Stadtverwaltung auf, für diese Idee ein Konzept zu erarbeiten.