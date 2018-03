Die Ottersberger Sozialdemokraten beschäftigen sich bei ihrem nächsten Stammtisch am Montag, 7. März, mit dem Thema „Flüchtlinge in Ottersberg – Welche Fragen sind noch offen?“ Eröffnet wird die Diskussionsrunde, an der sich interessierte Bürger und Politiker von anderen Parteien beteiligen können, um 19.30 Uhr in der Otternklause. Bei der rund zweistündigen Debatte geht es vornehmlich darum, wie die bisherige Hilfsbereitschaft der Ottersberger Bürger bei der Integration der bald über 300 Flüchtlinge noch effektiver genutzt werden kann und was die Politik tun muss, um offene Fragen und Sorgen zu beantworten. „Wir wollen eine Plattform bieten und Anregungen zur politischen Umsetzung aufnehmen“, sagt Manfred Kallendorf von der SPD. Aber auch andere Themen können angegangen werden.

LKÖ