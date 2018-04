Unverhofft ist die Polizei in Achim auf eine professionell betriebene Drogenplantage gestoßen. Bereits am vergangenen Donnerstag haben Beamte des Polizeikommissariats Achim die Wohnung eines 27-jährigen Mannes an der Borsteler Landstraße durchsucht. Das berichtete die Polizei gestern. Dem Mann wurde eigentlich nur der Erwerb von Drogen vorgeworfen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten dann aber in einem der Zimmer die professionelle Drogenplantage. Neben mehr als Hundert erntereifen Marihuanapflanzen und weiteren 180 Setzlingen stellten die Beamten auch Zubehör wie etwa zum Marihuanaanbau passende Beleuchtungsmittel sicher. Nach Abschluss der Untersuchungen wurde der Mann wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen, heißt es von Seiten der Achimer Polizei.