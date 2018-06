Oyten

Polizei sucht Brandstifter

Tobias Denne

Oyten. Am Sonnabend haben Unbekannte gegen 17.15 Uhr mehrere Altkleidersäcke angezündet, die an der Rückseite eines ehemaligen Discountersmarktes an der Hauptstraße in Oyten abgestellt worden waren.