Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Polizei vermutet Sekundenschlaf

Lkö

Ottersberg. Schwere Verletzungen hat ein junger Fahranfänger aus dem Landkreis Rotenburg erlitten, der am Mittwochabend auf dem Weg nach Otterstedt verunglückte. Der 22-Jährige war auf der Straße Am Damm unterwegs, als er – wie Zeugen berichteten – in einer Rechtskurve geradeaus fuhr und mit seinem Kleinwagen frontal gegen einen Baum prallte. Mit einem Rettungswagen musste der junge Mann ins Krankenhaus transportiert werden. An seinem Ford Fiesta entstand Totalschaden. Die Beamten der Ottersberger Polizei schließen nach ihren ersten Ermittlungen nicht aus, dass Sekundenschlaf zu dem schweren Unfall geführt haben könnte.