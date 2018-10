Verden. In Daverden stiegen frühmorgens Diebe in ein Einfamilienhaus ein und sind danach unerkannt verschwunden, doch ein paar Puzzleteilchen hat die Polizei zusammentragen können – weil in der Nachbarschaft Flyer mit der Bitte verteilt wurden, Beobachtungen zu melden.

Die Flyer-Aktion war keine Eintagsfliege, sondern ist Teil eines neuen Konzepts, mit dem die Polizei der stark zunehmenden Zahl von Wohnungseinbrüchen begegnen will. 2011 registrierte sie 603 Einbrüche in Verden und Osterholz, in den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind es bereits 497. "Und das geht munter so weiter", sagt Sebastian Zinke, seit 1. Juli Leiter zentraler Kriminaldienst. Mit der dunklen Jahreszeit stehe die eigentliche "Saison" erst noch bevor, die meisten Einbrüche würden im Dezember und März begangen.

Nicht, dass im Landkreis Verden besonders viele Spitzbuben wohnen. "Wir haben es überwiegend mit reisenden Tätern zu tun, die aus Bremen einfliegen und wieder in die Anonymität der Großstadt verschwinden", so Zinke.

Ihrer habhaft zu werden, sei ungemein schwierig. "Dabei kann uns jeder auch noch so kleine Hinweis helfen." 50 bis 60 Prozent der Fälle würden durch Hinweise aus der Nachbarschaft gelöst.

Die Informationen werden in ein Computerprogramm eingespeist, auf das die Ermittlungsgruppe aus erfahrenen Kriminalisten verschiedener Dienststellen zugreifen kann, um Gemeinsamkeiten zu entdecken. "Wenn zum Beispiel ein grünes Fahrzeug an zwei oder mehreren Tatorten auftaucht, kann uns das schon weiterhelfen", erläutert Wolfgang Patzenhauer, Leiter des 2. Fachkommissariats. Man habe es immer häufiger mit Tätern zu tun, denen die polizeilichen Ermittlungsmethoden vertraut und die daher umso schwieriger zu fassen seien.

Auf frischer Tat würden Einbrecher nur äußerst selten erwischt, berichtet Wilfried Niemann vom Einsatz- und Streifendienst, der das neue Konzept gutheißt. "Wer verdächtige Beobachtungen macht oder Einbrecher im Haus hat, sollte sofort die 110 rufen." Patzenhauer: "Aber vorher die Tür des Zimmers abschließen, in dem er sich befindet, und sich dann am Fenster lautstark bemerkbar machen."

Der Leiter des 2. Fachkommissariats rät außerdem dringend zu Fensterschlössern und anderen Sicherheitsmaßnahmen. Daran scheiterten viele Einbrüche. Pressesprecher Jürgen Menzel kündigt eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Einbruchsschutz an. Außerdem wird die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Zinke nennt ein Beispiel: "Achten Sie auf Autos mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals durch Wohngebiete fahren oder dort länger stehen, und auf Fremde, die nicht zum üblichen Straßen- oder Ortsbild gehören."

Auf das Computerprogramm mit den gesammelten Daten haben Ermittler aus ganz Niedersachsen Zugriff. "Das Konzept stammt von uns", sagt Pressesprecher Menzel stolz. Bewähre es sich, käme es wahrscheinlich auch anderswo zur Anwendung. Bremen habe Interesse bekundet, sich einzuklinken, so Wolfgang Patzenhauer. "Ob es dazu kommt, wissen wir aber nicht."