Schon im Kinderzimmer hält das Smartphone Einzug: Grund genug, mit der Suchtprävention auch früh zu beginnen. (Jens Kalaene, dpa)

Die Räume der Fachstelle sind hell und wirken einladend. Dabei sind es oft negative Erfahrungen, die Menschen zum Besuch motivieren. Spielsucht, Alkoholsucht, Drogensucht, sind nur einige der zahlreichen Suchterkrankungen, mit denen die Fachstelle „Sucht und Suchtprävention“ arbeitet.

Die Organisation der Diakonischen Werke des Landkreises Verden hilft Menschen bei ihrer Sucht und hat ihren Jahresbericht 2015 am Dienstagnachmittag vorgestellt.

Ein Stückchen Schokolade hier, eine Zigarette da. Dazu kommen ein paar Stunden Internet. Der Übergang von einem normalen Konsum hin zu einer Sucht ist meist schleichend und hat vielfältige Gründe. Oft sind diese den Süchtigen noch gar nicht klar, weiß Heike Gronewold, Leiterin der Fachstelle.

Dabei ist ein Schwerpunkt der Arbeit die Beratung. Jeder Bürger aus dem Landkreis könne kommen und sich unverbindlich informieren. „Wir merken bei der offenen Sprechstunde, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, ist die 54-jährige Leiterin überzeugt.

Thema Medienabhängigkeit

Es sei ein erstes gutes Zeichen, wenn Menschen überhaupt zur Beratung kommen. Sei es aus Eigeninitiative oder weil sie jemand geschickt hat. Das zeige auch die Zahl der Klientenkontakte, meint Gronewold. Die habe sich laut vorgestelltem Jahresbericht auf 4394 (2014: 3915) steigern können. Sie und ihre stellvertretende Kollegin Kerstin Dohmeyer-Mehlan sehen diese Entwicklung positiv. Es zeige, dass Bedarf da sei. Generell hat der Zulauf zugenommen. Im vergangenen Jahr habe es 491 Neuanmeldungen gegeben.

Damit es gar nicht erst zu einer Sucht kommt, brauche es immer öfter Prävention, so die Bilanz der Experten. Die war daher auch im Jahr 2015 ein wichtiges Thema bei der Fachstelle. Besonders die Medienabhängigkeit von Kindern und Erwachsenen werde zukünftig noch stärker nachgefragt: „Wir stellen uns darauf ein, dass das kommend wird“, versichert die 54-jährige, „noch wird die Abhängigkeit nicht festgestellt“.

Schulen und Kindergärten fragen bereits bei der Fachstelle an. Dabei geht es weniger um den Umgang mit Smartphone, PC oder Internet, sondern darum, Kinder in ihren sozialen und persönlichen Fähigkeiten zu stärken. Eigene Freizeitaktivitäten und soziales Verhalten trainieren stehen dann im Vordergrund der Projekte. „Es hört sich banal an, aber es ist so wichtig“, meint Kerstin Dohmeyer-Mehlan. „Das sind die Grundsteine, die man als Kind braucht. Sonst hat man es später schwer.“

Diese wurden und werden auch 2016 mit neuen Projekten weiter gelegt. Die Fachstelle ist dafür breit aufgestellt. Suchtprävention in Kindergärten („KIGA FIT“), bewusster Umgang mit Medien für Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klasse („Klick dich ins Leben“), auch eine Ausstellung zu Essstörungen soll es demnächst geben.

Die Projekte richten sich aber nicht nur an die Jüngeren. Es werden auch Lehrer sensibilisiert und Elternabende abgehalten. So soll über einen angemessenen Umgang mit den Medien informiert werden, damit eine Sucht möglichst früh erkannt werden kann. Viele Schülerinnen und Schüler in der vierten Klasse besäßen schon ein eigenes Smartphone, berichtet Gronewold, daher sei die Prävention ein ganz wichtiger Bereich.

Generell sei für die Fachstelle entscheidend, dass sie im Dialog mit den Patienten eine Lösung finden. So werde bei der ambulanten Behandlung die Therapie mit dem Patienten geplant und versucht ihn so weit wie möglich im gewohnten Umfeld zu begleiten. Der Prozess dauert lange. Etwa ein bis anderthalb Jahre werden für eine ambulante Therapie eingeplant. Heike Gronewold ist überzeugt, dass es „wichtig ist, dass wir die Menschen längerfristig begleiten“.

Neben der eher neueren Mediensucht gilt Alkohol weiter als führendes Suchtmittel (37 Prozent) vor Drogen wie Cannabis (18 Prozent). „Daran wird sich aus unserer Sicht auch in der nächsten Zeit nichts ändern“, sind sich die Leiterinnen sicher. Dennoch machen die Zahlen Mut: 2015 wurden 500 Klienten aus der Beratung oder Behandlung entlassen.