Auf dem Weser-Radweg, der an vielen Orten im Landkreis Verden vorbeiführt, waren in diesem Jahr laut Info-Zentrale rund 100000 Menschen unterwegs. (Udo Meissner)

So mäßig die Radfahrsaison auch angefangen haben mag – die vergangenen Wochen konnten laut Info-Zentrale des Weser-Radwegs die Bilanz lässig wieder ausgleichen. Von über 100000 Radtouristen geht sie aus. Wie interessant die Radler für die Stadt sind, zeigt eine Einschätzung der Achimer Tourist-Information: Etwa die Hälfte ihrer Kunden sind im Sattel unterwegs.

Achim. Entlang der Weser radeln Touristen aus Deutschland und Europa offenbar besonders gerne. Insgesamt etwas über 100000 Menschen, schätzt die Info-Zentrale des Weser-Radwegs, waren in der laufenden Saison auf ihrer Strecke unterwegs. Abgeleitet wird diese Zahl von den verkauften Karten des Weser-Radwegs. "Punktuelle Zählungen machen wir nicht", meinte dazu Ralf Rüdiger Heinrich von der Info-zentrale. Deswegen könne man schlecht sagen, ob die Radler in Langwedel, Achim oder doch ganz woanders besonders aktiv seien.

Ein etwas genaueres Bild von den Menschen, die tatsächlich Achim mit ihrem Fahrrad ansteuern, hat Henrike Drewes von der Tourist-Information Achim. Zunächst einmal kann sie berichten, dass etwa die Hälfte der Leute, die zu ihr kommen, mit dem Rad unterwegs sind. "Und von denen fährt ein Großteil auf dem Weser-Radweg – die ganze Strecke, aber vor allem etappenweise." Viele Deutsche, aber eben auch ein paar sportlich oder gemütlich Strampelnde aus dem übrigen Europa zählen zu Drewes Kunden. "Skandinavier, Tschechen, Holländer...", zählte Drewes einige Nationalitäten auf. Auf Englisch lasse sich das Wichtigste austauschen – bei den Niederländern klappe es auch mit Plattdeutsch recht gut. Einige Radler kämen, um Karten zu kaufen, andere, um eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Dann gäbe es noch die etwas ungewöhnlicheren Wünsche, wie von dem Mann aus Tschechien, der offenbar vom vielen Fahren und Laufen völlig kaputte Schuhe hatte und neben einem Hotelzimmer noch den nächstgelegenen Sportladen suchte.

Dass Radler gerade das Gebiet rund um die Weser schätzen, erklärt sich Heinrich so: "Viele suchen sich die Strecke danach aus, wo besonders schöne Pausen möglich sind, wo es ein gutes kulturelle Angebot gibt – und das ist hier der Fall." Auch von der Landschaft her sei das Gebiet Weser-Radweg einmalig, weil abwechslungsreich. "Weserbergland bis Nordseeküste, das ist natürlich ein breites Spektrum." Und auch wenn die Zahlen der Info-Zentrale nicht hergeben, wer wo zu welcher Zeit fährt, so hielt Heinrich doch fest, dass sich die Menschen, die im Landkreis Verden fahren, auffällig wenig beschweren. "Da hören wir ganz selten etwas, das ist in anderen Landkreisen anders", sagte Heinrich. Habe doch jemand etwas zu bemängeln, sei das ein verblassendes Hinweisschild oder ein verdreckter Weg. "Das liegt oft daran, dass eine Strecke auch landwirtschaftlich genutzt wird, dann ist die auch mal schmutzig", erklärte Heinrich. "Prinzipiell ist die Grundstruktur der Wege im Landkreis Verden aber sehr gut."

Einzig im Bereich Achim-Baden sei zur Zeit ein kleiner Abschnitt nicht sehr gut aufgestellt, hält die Info-Zentrale Weser-Radweg fest – aber es stehe mit dem Weg über Thedinghausen nach Bremen eine Alternativstrecke bereit.

Für das Radwandern entlang der Weser ist nun eine neue Karte erschienen, in der alle neuen Strecken enthalten sind. Es ist in der Tourist-Info Achim sowie im Buchhandel zu bekommen.