EINBRECHER

Räume durchsucht

Elisabeth Hintze

Langwedel (ehi). Bislang Unbekannte sind am Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Neuen Land in Langwedel eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, ist derzeit noch unklar, ob und welches Diebesgut sie erbeuteten.