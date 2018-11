Unter der Leitung von Frank Henning (links) lernten die Kinder im evangelischen Kindergarten Ottersberg Selbstverteidigungstechniken im Alltag, um sich im Notfall auch gegen Erwachsene wehren zu können. (Andrea Zachrau)

Ottersberg. "Viele Eltern wissen gar nicht, was ihre Kinder in der Schule teilweise durchmachen müssen", erklärte Frank Henning vom Verein Sai-Fon der Kampfsystemschule Nienburg. "Nicht alle öffnen sich sofort, wenn andere zu ihnen gemein waren." Deswegen empfahl der Pädagoge auch: "Nehmen Sie sich jeden Tag 15 Minuten Zeit und reden Sie mit Ihrem Kind. Fragen Sie, was es heute besonders gut und besonders blöd fand und auf was es sich morgen freut oder eben auch nicht." Oft kämen erst dann Dinge zu Tage, die sonst wohlmöglich nie erzählt worden wären.

Damit die Eltern aber erst gar nicht einschreiten müssen und sich die Kinder im Zweifelsfall auch selbst wehren können, brachte Henning ihnen verschiedene Abwehrtechniken bei. Gemeinsam übten sie Angriffsversuche wie das Würgen und wie man sich am schnellsten daraus befreit. "Die Kinder sollen sich nicht prügeln, aber auch nicht verprügeln lassen", sagte der Trainer. "Deswegen haben wir Selbstverteidigungstechniken geübt, bei denen sich niemand verletzt." Ganz wichtig ist dabei nicht nur der richtige Handgriff – wird das Kind beispielsweise am Handgelenk festgehalten, kann es sich schnell mit einer Drehung des Armes befreien – sondern auch, dass es dem Gegenüber mutig gegenübertritt. So übte er mit einem Jungen das vehemente Wegschubsen und forderte ihn immer wieder dazu auf, dabei noch lauter "Hör‘ auf!" zu rufen.

Weiteres großes Thema: Wie verhalte ich mich, wenn ich von fremden Erwachsenen angesprochen werde? "Die Kinder haben gelernt, dass sie zu jedem Fremden laut ‚Lassen Sie mich in Ruhe!‘ sagen", berichtete der Pädagoge. "Wenn sie aus einem Auto angesprochen werden, sollen sie in der entgegen gesetzten Richtung weglaufen."

Auch für Eltern wichtige Tipps

Auch für Eltern, die am letzten der sieben Termine zu dem Kurs dazu gebeten wurden, hatte er einige Tipps parat: "Bestehen Sie darauf, dass Ihre Kinder immer pünktlich sind. Trödeln wird anerzogen." Sei das Kind fünf Minuten nach dem vereinbarten Zeitpunkt nicht zu Hause, sollten sich die Eltern auf die Suche machen. "Eine halbe Stunde später kann es schon zu spät sein." Der Trainer riet außerdem davon ab, alle Anziehsachen und Taschen mit Namen und Anschrift zu versehen - eine Telefonnummer reiche völlig aus. "Ein möglicher Täter hat sofort alle Infos, weiß, wo das Kind zur Schule geht und mit welchem Namen er es ansprechen kann." Auch Namensschilder an Autos seien tabu: "Ganz ehrlich, wen interessiert es, dass Kevin on Tour ist?". Auch an einer weiteren Gefahrenquelle, dem Zusammentreffen mit Hunden, wurde gearbeitet. Die Kinder lernten, dass sie vor dem Tier nicht weglaufen sollten, denn alles, was sich schnell bewegt, kann nicht nur eine Spielaufforderung sein, sondern auch als Beute betrachtet werden. "Das beste ist, Ihr bleibt stehen und verschränkt die Arme auf dem Rücken. Viele reißen nämlich die Hände hoch, weil sie Angst haben, der Hund könnte hineinbeißen, doch ein Vierbeiner der schon einmal geschlagen wurde, könnte das mit einem negativen Erlebnis in Verbindung bringen", erklärte Henning.