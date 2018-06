Gut 40 000 Kilometer sind es, die man für eine komplette Weltumrundung hinter sich bringen muss. Bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln nähern sich die Achimer Teilnehmer dieser Grenze. „Wir liegen bei der 0,82-fachen Länge des Äquators“, hält Timo von den Berg von der Freiwilligenagentur der Stadt fest. Bei der Aktion haben sich Vereine, Einzelpersonen, Freundesgruppen, Familien und Betriebe aufs Rad geschwungen und versucht, möglichst viele Kilometer zu machen – im Sinne der Gemeinsamkeit und des Umweltschutzes. Gestern endete das Projekt offiziell.

„Ich denke, es waren viele dabei, die sowieso Überzeugungstäter sind“, hält von den Berg fest, dass die meisten der Aktionsradler ohnehin gern und oft das Fahrrad nutzen. „Aber es waren auch einige dabei, die für sich gesagt haben, jetzt ist Stadtradeln, und wir haben ein Ziel.“ Wie viele Menschen man tatsächlich vom Autositz in den Fahrradsattel bringen konnte, kann keiner sagen. Doch wären die Teilnehmer Auto- statt Rad gefahren, hätte es definitiv eine Auswirkung auf die Umwelt gehabt. „Fünf Tonnen CO2 konnten wir bislang einsparen“, betont von den Berg. Daraus können leicht noch mehr werden. Auch die Umrundung des Äquators ist noch möglich. Denn die fleißigen Radler haben gestern zwar die Aktion beendet, doch haben noch bis zum Ende des Monats Zeit, ihre Kilometer einzutragen. Viele machen das nicht über das Internet, sondern analog, weswegen es noch keine Schlussbilanz gibt.

Festhalten lässt sich inzwischen, dass 226 Radler registriert sind, die in 26 Teams organisiert waren. An dem Stadtradeln – hier auch „Achim fährt Rad“ genannt – nimmt die Stadt zum dritten Mal teil. Dabei ist sie ein wenig unregelmäßig unterwegs. 2008 und 2010 waren die Achimer Radler Teil der Aktion – und nun nach fünf Jahren wieder. Da könne man sich vielleicht noch ein wenig ein Beispiel an Rotenburg nehmen, findet von den Berg. „Die ziehen das ganz groß auf, da steht das Umweltbüro dahinter.“