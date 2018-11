Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Reifendiebstähle im Gewerbegebiet

lkö

Achim-Bierden (lkö). Die Achimer Polizei beschäftigt sich seit einigen Tagen mit Reifendiebstählen, die sich in den vergangenen Nächten rund um das Bierdener Gewerbegebiet abgespielt haben. Von einem Neuwagen, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Auf den Mehren" abgestellt war, bauten die Täter in der Nacht zu Donnerstag alle vier Reifen inklusive Felgen ab. Der Schaden sei beträchtlich und belaufe sich auf rund 4000 Euro, so die Polizei. Der zweite Reifendiebstahl ereignete sich bereits von Dienstag auf Mittwoch. Wieder war das Gelände eines Autohauses betroffen - diesmal an der Bremer Straße. Auch dort waren es vier Reifen mitsamt Felgen, auf die es die Diebe abgesehen hatten. Diesmal machten sie sich an einem BMW 318d zu schaffen. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist noch unklar. Zusammenhänge werden von den Beamten derzeit geprüft. Sie ermitteln in beiden Fällen wegen Diebstahls und suchen nach Zeugen, die