Landkreis Verden. In Niedersachsen ist der Sommer zurück gekehrt und mit ihm die Lust aufs Grillen. Doch damit steigt erfahrungsgemäß auch das Risiko von Magen-Darm-Infektionen. Verantwortlich sind dafür oftmals die Salmonellen- und Campylobacter Erreger.

In diesem Jahr haben sich in Niedersachsen bereits 947 Menschen mit Salmonellen und 2071 Menschen mit dem weit unbekannteren Campylobacter Erreger infiziert. Darauf weist die Techniker Krankenkasse (TK) hin und bezieht sich auf aktuelle Daten des Robert-Koch-Institutes (RKI) in Berlin.

Trotz des schlechten Wetters der vergangenen Wochen, haben sich damit in den Monaten Mai, Juni und Anfang Juli bereits mehr Menschen mit den Erregern infiziert, als in den Vormonaten dieses Jahres. Niedersachsen belegt im Bundesvergleich nach Nordrhein-Westfalen und Bayern den dritten Platz bei den Salmonellen-Erkrankungen und liegt im oberen Drittel der gemeldeten Campylobacter-Fälle. Auffallend ist vor allem die Region Hannover. Für beide Krankheitserreger wurden hier die meisten Fälle gemeldet.

Im Landkreis Verden ist dagegen die Infektionsrate noch äußerst gering, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes in Verden, Dr. Bernhard Krüger. "Wir haben zum Glück noch keinen außergewöhnlichen Anstieg an Salmonellenerkrankungen feststellen können", sagt Krüger. Dennoch können die Sommertemperaturen stark dazubeitragen, dass sich auch in der Region die Erreger auf Speisen deutlich ausbreiten. Besonders Gerichte mit Eiern oder rohes Fleisch werden in diesen Tagen schnell zur Keimzelle für Salmonellen. "Ein Tiramisu, das in diesen Tagen auch nur eine Viertelstunde ungekühlt im Freien steht, könnte schon zum Problem werden", sagt Krüger.

Übertragen werden die Erreger hauptsächlich über Lebensmittel. Um dem vorzubeugen müsse dringend auf ausreichende Kühlung und hygienischen Umgang mit Lebensmitteln geachtet werden. Geflügelfleisch ist einer der Hauptüberträger der Erkrankung. Aber für die Salmonellen sind typischerweise auch Roheiprodukte wie Mayonnaise risikobehaftet. Des Weiteren besteht bei dem Verzehr von rohen Fleischprodukten, Hackfleisch, Rohmilchprodukten und kontaminiertem Trinkwasser eine Infektionsgefahr, so der Experte.

Nach einer Infektion mit Salmonellen oder Campylobacter Bakterien kann es etwa fünf bis 72 Stunden nach dem Verzehr von infizierten Lebensmitteln zu plötzlichen Bauchschmerzen und schweren Durchfällen kommen. Teilweise treten auch Fieber, Erbrechen und Kopfschmerzen als Begleitsymptome auf. Besonders in Pflegeheimen, bei ohnehin schon geschwächten Menschen, könne die Krankheit lebensbedrohend werden, warnt Krüger. Die wichtigste Maßnahme – vor allem bei länger andauerndem Durchfall – ist der Ersatz des verloren gegangenen Wassers und der Elektrolyte. Dies kann – je nach Schwere des Durchfalls – mit fertigen Elektrolytmischungen aus der Apotheke ausgeglichen werden. Die früher gebräuchliche Elektrolyttherapie mit einer Kombination aus Softdrink (beispielsweise Cola) und Salzstangen wird hingegen nicht mehr empfohlen. Coca-Cola könnte durch den hohen Anteil an Zucker den Durchfall noch verstärken.

Damit dem Grillvergnügen aber gar nicht erst ein gesundheitliches Problem folgt, wird empfohlen Fleisch, Fisch und Geflügel immer gut zu garen. "Außerdem sollten Geschirr und Arbeitsgeräte nur mit sauberen Bürsten, Schwämmen und Tüchern gereinigt werden. Auch die Hände sollten vor und nach der Lebensmittelzubereitung gründlich mit warmen Wasser und Seife gewaschen werden", heißt es in den einschlägigen Empfehlungen des Gesundheitsamtes. Ein weiterer Tipp: Einkaufengehen mit Iso-Tasche und Kühl-Akkus, damit die Kühlkette gar nicht erst unterbrochen wird.