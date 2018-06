Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Schokowerkstatt in Posthausen

Posthausen (sot). Viele Menschen mögen Schokolade, einige lieben sie sogar. Die Ritter Sport Schokowerkstatt lädt deshalb Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren ein, die Herstellung der Nascherei kennenzulernen. Vom 6. bis 8. September ist der Schokohersteller zu Gast bei Dodenhof. In einem Workshop erfahren die Naschkatzen alles über den Weg von der Kakaobohne bis hin zur Tafel. Anschließend kann selbst Hand angelegt werden: Die Teilnehmer wählen eine Füllung aus und bringen die Schokomasse in Quadratform. Zudem werden eigene Verpackungenkreiert. Auch Schulklassen können sich anmelden. Im Internet unter www.dodenhof.de gibt es einen Anmeldebogen zum Herunterladen. Die Werkstatt ist am 6. September zwischen 10 und 17.30 Uhr geöffnet, am 7. und 8. September jeweils zwischen 9 und 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.