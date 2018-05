Das kam nun auf der Jahreshauptversammlung zur Sprache, die der Chor im Gasthaus „Zur Linde“ in Achim-Bierden abgehalten hat.

Dabei blickten die Mitglieder auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr zurück, wo sich der Chor unter anderem am 1. Achimer Kulturfest beteiligt hat. Bei den Wahlen wurden der erste Vorsitzende Manfred Raba und Schriftführerin Hannelore Schmidt-Schumacher einstimmig wiedergewählt.

Zu den ersten Aktivitäten in diesem Jahr gehört für die Sänger die traditionelle Boßeltour durch die Badener Marsch am 18. Februar. Sie startet an der alten Aller-Brücke und endet mit einem zünftigen Grünkohlessen. Höhepunkt des Jahres werde das Konzert unter dem Titel „Komm, holder Lenz!“ mit ausgewählten Chorsätzen und Soli aus „Die Jahreszeiten“ von Joseph Haydn. Begleitet von der Sinfonietta Aller-Weser lädt der Schubertchor zu diesem Konzert für Sonntag, 14. Mai, ab 17 Uhr in die Aula des Cato-Bontjes-von-Beek-Gymnasiums ein. Zum Jahresabschluss wird am 21. Dezember ein Weihnachtskonzert in der St.-Matthias-Kirche veranstaltet, bei dem die Besucher mitsingen können.