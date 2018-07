Dort angekommen, wurde die Besichtigung mit einem Kurzfilm begonnen. Detailreich wurde von der Gründung der Werft sowie über die Entwicklung vom Holz- zum Stahlschiffbau berichtet. Was einmal im kleinen Rahmen begonnen hat, führte bis heute zum Bau riesiger Kreuzer, die für einige Hundert Millionen Euro an die Auftraggeber ausgeliefert werden, lernten die Besucher. Es gab eine Vielzahl von Modellen zu sehen, die von der Meyer-Werft als Kreuzfahrtschiffe gebaut wurden. Alle Fragen rund um die Fertigung der schwimmenden Hotels wurden beantwortet.

In der Regel wird an drei Schiffen gleichzeitig gearbeitet, wurde den interessierten Teilnehmern auf der Führung erläutert. Zum Abschluss ging es in ein ostfriesisches Lokal, um die Tagesfahrt mit ausgiebigem Schlemmen zu beenden.