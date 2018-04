Die Vorbereitungen für das Schützenfest in Baden laufen auf Hochtouren. Zum Auftakt wird am heutigen Dienstag das Pokalschießen für Firmen-, Straßen- und Clubmannschaften ausgerichtet. Viele Firmen aus Baden und umzu nahmen in den vergangenen Jahren teil. Eine Mannschaft besteht aus drei Teilnehmern, pro Mannschaft kann ein Mitglied des Schützenvereins vertreten sein. Die Teilnehmer werden erstmals die im Herbst letzten Jahres installierten, von Computern gestützten Luftgewehranlagen ausprobieren, die die Auswertung automatisch erledigen. Für die Gäste wird eine eigene Luftgewehrpreisserie aufgelegt. Es können aber auch alle anderen Preisserien mit Luftgewehr und Kleinkaliber geschossen werden. Auch der neue Badener Bürgerkönig wird gesucht. Das Schießen wird am morgigen Mittwoch mit dem gleichen Programm fortgesetzt und beginnt an beiden Tagen um 18 Uhr. Am Sonntag, 28. Juni, treffen sich die Schützen zum Vorschießen auf dem Schießstand. Vormittags ermitteln der „Wurstclub“ und der Erdbeerclub ihre Könige und das Preisschießen beginnt. Am Nachmittag eröffnet Vorjahreskönigin Marion Zwilling das Königsschießen der Damenabteilung. Und auch die Mitglieder des Spielmannszuges ermitteln, wer von ihnen die sicherste Hand hat. Bereits jetzt können Eintrittskarten für die Sommerparty mit dem „Chaos Team“ gekauft werden, die am Sonnabend, 4. Juli, auf dem Festplatz des Schützenvereins stattfindet.