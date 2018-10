Aufklärung: Horst Schalla (links) vom Senioren- und Behindertenbeirat Achim zeigt Werner Köstens, wie praktisch ein Rollator sein kann. (Karsten Klama)

Oliver Rothhardt setzt auf sein Lockmittel. Der Mitarbeiter vom Seniorenstützpunkt des Landkreises Verden versucht, kleine Lupen im Kreditkartenformat für den Geldbeutel mit seinen Kontaktdaten an vorbeikommende Bürger zu verteilen.

An diesem Tag steht er mit einem Informationsstand und allerlei technischen Hilfsmitteln gemeinsam mit dem Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt Achim vor einem Achimer Verbrauchermarkt. „Die Karte ist praktisch, wenn die Speisekarte oder die Preise im Supermarkt einmal zu klein gedruckt sein sollten“, versucht Rothhardt einer älteren Dame klar zu machen, wozu sie die Lupe gebrauchen kann. Diese nimmt sie gerne entgegen und hat sodann noch eine Frage zum Thema Ortungsmöglichkeiten für den Notfall. Rothhardt berät sie und nach drei Minuten macht sich die Seniorin wieder auf den Weg. „So sollte es im Idealfall ablaufen“, erklärt er.

Interesse nicht sehr groß

Doch Rothhardt weiß, dass das wahrlich nicht immer der Fall ist. „Das reißende Thema ist das nicht“, berichtet er aus seiner Erfahrung, dass viele Menschen wenig Interesse haben, sich darüber zu informieren. Diese Problematik kennt auch Konrad Ollmann vom Achimer Senioren- und Behindertenbeirat. „Meist kommen sie erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.“ Dabei weiß sein Kollege Horst Schalla zu berichten, wie schnell es jeden treffen kann. „Ein Unfall oder ein plötzlicher Schlaganfall und schon ist man auf Hilfsmittel angewiesen. Glücklicherweise hat die Entwicklung für alle Belange extreme Fortschritte gemacht“, sagt er.

Und von diesen Hilfsmitteln hat das Trio neben zahlreichen Broschüren einiges als Anschauungsmaterial dabei. Zum Beispiel ein Telefon, das nicht nur über extra große Nummerntasten verfügt, sondern auch über Kurzwahltasten mit frei wählbaren Bildern von Menschen. So reicht ein schneller Blick auf das Foto, um etwa einen Verwandten oder den Nachbarn anzurufen. Außerdem zu sehen ist ein Gong, der die Türglocke auch in andere Räume verlagert, ein Gerät zum Knopfzumachen, wenn das Greifen nicht mehr gut klappt, ein Löffel mit einem Mundstück zum Biegen oder ein Verlängerungshebel zum Öffnen und Schließen von Fenstern in schwerer zugänglichen Ecken oder im Sitzen.

Nicht nur teuer und kompliziert

„Viele von diesen Hilfsmitteln können den Alltag erleichtern und den Menschen eine gewisse Selbstständigkeit zurückgeben“, sagt Rothhardt. Und natürlich sei einiges davon auch kompliziert und kostenintensiv, anderes aber sei auch recht günstig zu bekommen und einfach in der Benutzung. Zur Demonstration dabei haben er und die beiden Mitglieder des Seniorenbeirates natürlich auch so etwas wie die „Klassiker“ unter den Hilfsmitteln. Dazu zählen etwa der Greifarm, der Pflegenotruf per Knopfdruck oder der Rollator. Wobei Rollator auch nicht gleich Rollator ist, wie Schalla erzählt, der am Stand ein faltbares Modell präsentiert. „Andere sind 16 Kilo schwer und nur schlecht zu transportieren“, sagt er und demonstriert sogleich an der faltbaren Version, wie mühelos die Handhabe ist.

Kaufempfehlungen für exakte Produkte werden an dem Stand nicht gegeben. „Wir sind neutral und wollen nur zeigen, was es für Möglichkeiten gibt“, erklärt Rothhardt. Ihm sei es einfach wichtig, dass die Menschen überhaupt wahrnehmen, dass es den Seniorenstützpunkt gibt. Und das könne man gut durch die Präsenz mit Informationsstände erreichen. Und dank der Lupen im Kreditkartenformat reicht nach diesem Vormittag dann auch vielen ein Griff ins Portemonnaie, um im Fall der Fälle direkt die nötigen Kontaktdaten abrufen zu können.