Autobahn A 1 teilweise gesperrt

Sechs Verletzte nach Lkw-Unfall

Uwe Dammann

Landkreis. Sechs Verletzte sind die Bilanz eines schweren Auffahrunfalls auf der A 1, der sich nach Angaben der Polizei infolge der Unachtsamkeit eines 52-jährigen Sattelzugfahrers aus Rotenburg ereignet haben soll. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von 50 000 Euro. Die A 1 musste in Fahrtrichtung Hamburg teilweise gesperrt werden, so dass es zu kilometerlangen Staus kam.