Sechstägiger Schnupperkursus

Chb

Achim. Einen Karate-Schnupperkursus für Erwachsene und Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr bietet der TSV Achim an. An sechs Terminen wird in der Turnhalle des Gymnasiums am Markt (Gamma) trainiert. Anschließend besteht die Möglichkeit, in einem der regulären Kurse weiterzumachen. "Karate bietet vielseitige Möglichkeiten, Ausdauer, Kraft und Fitness zu kombinieren und leistet damit einen guten Beitrag zum körperlichen Wohlbefinden und schafft Ausgleich im Alltag", kündigen die Organisatoren an. Die erste Trainingseinheit beginnt am Mittwoch, 6. Februar, 19.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.tsv-achim-karate.de oder bei Werner Schatz, Telefon 0162/1330964, und Andreas Fahl, Telefon 0152/08991383.