Neugründung in Ottersberg

Selbsthilfegruppe für Frauen

Ottersberg (sot). In Ottersberg gründet sich derzeit eine Selbsthilfegruppe für sexuell traumatisierte Frauen. "Viele Frauen sind davon betroffen, und es sind meist mehr, als bekannt", sagt Medya Roza Tuku, Gleichstellungsbeauftragte des Fleckens Ottersberg, die die Gruppe unterstützt. Sie ist eine Kontaktperson, bei der sich betroffene Frauen melden können – anonym. Niemand müsse einen Namen nennen, es würde lediglich die Telefonnummer notiert, damit die an die Organisatorin der Gruppe weitergeleitet werden kann. "Sie wird sich dann – auf Wunsch auch an einem bestimmten Termin – bei der Hilfesuchenden melden", erklärt Tuku das Vorgehen. Nach einem Telefonat mit der Organisatorin würde ein erstes Treffen an einem unbekannten Ort vereinbart, nach dem die Betroffene schließlich in die Gruppe aufgenommen würde, so Medya Roza Tuku. Anonymität sei oberste Priorität. "Vor allem auf dem Land ist sexueller Missbrauch ein Tabuthema", bedauert die Gleichstellungsbeauftragte. Will sich eine betroffene Frau nicht an Tuku wenden, kann sie sich auch unter 0176/52560228 über das Kontakttelefon melden.