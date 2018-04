Eine öffentliche Sitzung des Finanzausschusses der Samtgemeinde Sottrum findet am morgigen Donnerstag, 5. Februar, im Sitzungssaal des Rathauses statt. Beginn ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung steht ein Antrag der CDU-Fraktion zu den Finanzen der Samtgemeinde. Berichte über wichtige Angelegenheiten schließen sich an. Bürger haben zu Beginn und am Ende in einer Einwohnerfragestunde die Gelegenheit, sich zu Wort zu melden.