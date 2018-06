Jetzt kan die Premiere kommen: Das Ensemble der Daverdener Freilichtbühne Daverden lädt für den morgigen Sonnabend, 7. Juli, zur plattdeutschen Komödie „För de Katt“ ein. Beginn auf der Bühne im Daverdener Holz ist um 20 Uhr. (Inka Sommerfeld)

Langwedel-Daverden (iso). Der Text sitzt, die Kostüme passen und das Bühnenbild ist fertig – Regisseurin Brigitte Schönecker ist zufrieden. Jetzt kann der große Tag kommen: Die Freilichtbühne Daverden lädt für den morgigen Sonnabend, 7. Juli, zur Premiere ihrer plattdeutschen Komödie "För de Katt" ein. Beginn auf der Bühne im Daverdener Holz ist um 20 Uhr.

Die Geschichte spielt auf dem Mühlenhof von Meta Geerken, einer rüstigen Witwe von etwa 50 Jahren. Sie unterhält mit ihrer Tochter Katrin den Mühlenbetrieb und die Gastwirtschaft "Zur Mühle". Auf dem Hof sind außerdem die Magd Fieken und der Müllerknecht Frerk tätig. Mit Gerd Tapken und seinem Sohn Peter besteht ein gutes Nachbarschaftsverhältnis - bis eines Tages ein Schuss fällt und Tapken seiner Nachbarin eine totgeschossene Katze vor die Füße wirft, die diese als "ihren Peter" identifiziert. Diese Tat löst ungeahnte Verwicklungen auf dem Mühlenhof aus, in die der in der Wirtschaft logierende Steuerberater Kruse und Metas Rechtsbeistand, der Auktionator Mählmann, hineingezogen werden. Aber am Ende war dann doch alles "För de Katt".

Weitere Aufführungstermine: Sonntag, 8. Juli (Beginn 16 Uhr), Mittwoch, 11. Juli (20 Uhr), Sonnabend, 14. Juli (20 Uhr), Sonntag, 15. Juli (16 Uhr), Mittwoch, 18. Juli (20 Uhr), Sonnabend, 21. Juli (20 Uhr), und Sonntag, 22. Juli (16 Uhr).

Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro, für Kinder drei und für Familien (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) 22 Euro. Nähere Informationen gibt es unter der Handynummer 01 76 / 78 68 22 59 und im Internet unter www.freilichtbuehne-daverden.de.