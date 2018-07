Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Spende für das Kinderhospiz

Posthausen. Das Kinderhospiz Löwenherz in Syke will weiter wachsen. So wird im September nicht nur das zehnjährige Bestehen der Einrichtung gefeiert, sondern auch die Neueröffnung des neuen Jugendhospizes. Es wird Jugendlichen und Erwachsenen im Alter von 14 bis 24 Jahren offenstehen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden. Zudem bietet es auch Schlafplätze für Begleitpersonen wie Freunde und Familie. Um die neue Einrichtung entsprechend den Anforderungen für junge Erwachsene auszustatten, wird viel Unterstützung benötigt. Da kam die Spende des Einkaufszentrums Dodenhof aus Posthausen genau richtig: 5000 Euro hat das Shopping-Center kürzlich dem Syker Hospiz übergeben. "Wir freuen uns, das Kinderhospiz Löwenherz auch in diesem Jahr wieder unterstützen zu können", so Centermanager Sönke Nieswandt bei der Übergabe des Schecks an Marion Zwilling, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Vereins.