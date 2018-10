Start ist am Freitag, 6. Juli, mit der Veranstaltung "Uphusen bewegt sich" auf dem Sportgelände am Arenkamp. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen, Start ist um 18 Uhr, können Wanderer, Walker und Jogger über Distanzen von sechs, acht, zehn oder zwölf Kilometer lange Strecken gehen. Diese sind farblich markiert und befinden sich zwischen dem Sportgelände, Bollen, Clüverswerder und dem Ellisee. "Unterwegs sind Erfrischungsstationen aufgebaut", kündigt der Turnerbund an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, ein Startgeld wird ebenfalls nicht erhoben. "Wie das Motto bereits aussagt, geht es hier nicht um Spitzenleistungen. Jeder kann also mitmachen, auch Ungeübte", teilt Manfred Schütte vom TB Uphusen mit.

Am Sonnabend wird von 10 bis 11 Uhr das Deutsche Sportabzeichen abgenommen. Um 14 Uhr startet ein Beachvolleyballturnier, das um 17 Uhr beendet sein soll. Ab 17.30 Uhr präsentieren sich die Gruppen der Turnabteilung im Festzelt. Unter dem Motto "Sport und Show" sorgen 100 Aktive aller Altersstufen für ein abwechslungsreiches Programm. "Es wird Akrobatik und Jazz Modern Dance geben. Außerdem werden neben vielen Kinder-, Jugend- und Ju-Jutsu-Gruppen die Frauengymnastikgruppen einen Einblick in ihr Übungsprogramm geben", sagt Manfred Schütte. Er kündigt auch die legendäre Uphuser Männergymnastiktruppe an. Das Programm wird durch kleinere Sketche der Theatergruppe aufgelockert.

Einlass für "Sport und Show" ist ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein aller Beteiligten und Gäste geplant. Dabei werden Getränke und Speisen angeboten.