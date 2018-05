Es soll spannende Vorstellungen zum Zuschauen und Mitmachen auf der Sommerbühne geben, bei denen ein Spitzen-Event dem anderen folgt, versprechen die Veranstalter. Höhepunkte in diesem Jahr sind der große Tag der Puppenspiele am Donnerstag, am Freitag der Gesangs- und Tanz-Casting-Workshop mit Kate Hall und anschließendem Auftritt der Dance Allstarz.

Am Sonnabend kommt zur Ki.Ka-Tanzalarm-Show die DSDS-Teilnehmerin Sarah Engels nach Posthausen. Beim "dodi Star Day!", dem Gesangs- und Tanzcasting mit Kate Hall und den Dance Allstarz am Freitag, 24. August, können Musik- und Tanzbegeisterte ihr Talent auf der großen Showbühne zeigen. Alle Interessierten zwischen 10 und 25 Jahren können sich ab sofort alleine oder in einer Gruppe mit einem Video unter www.dodenhof.de anmelden.

Auch dabei in diesem Jahr: der kostenlose Tanzworkshop mit den Dance Allstarz. Hier erleben die Teilnehmer die Coaches Rafael Antonio und Denis zwei Stunden live und können sich von ihnen eine Choreografie zeigen lassen.

Die besten Tänzerinnen und Tänzer werden anschließend herausgepickt und dürfen auf der großen Bühne den Zuschauern das Gelernte präsentieren. Ab sofort können sich alle Tanz-Fans im Aktuell-Bereich unter www.dodenhof.de für den Tanzworkshop anmelden.