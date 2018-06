Die Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) in Ottersberg lädt für Freitag, 27. März, alle Interessierten zum Tag der offen Tür ein. Von 9.15 bis 16 Uhr können sich die Besucher im Campus (Großen Straße) über die Studienmöglichkeiten an der HKS informieren. In Präsentationen werden die Studieninhalte vermittelt. Dozenten stehen für Gespräche bereit. Um 12.30 Uhr startet die Gesprächsrunde „Alle Fragen – alle Antworten.“