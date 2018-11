GEBURTSTAG HEUTE:

93 Jahre, Marianne Frischmann, Ottersberg

88 Jahre, Frieda Lindeman, Ottersberg

75 Jahre, Heinz Graumann, Achim

73 Jahre, Adele Dreppenstedt, Ottersberg

71 Jahre, Werner Klee, Ottersberg

NOTDIENSTE

ALLGEMEINÄRZTE

Ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis Achim, Sprechstunde 19 bis 21 Uhr; zusätzlich Hausbesuchsdienst außerhalb der Sprechstunde zuständig für für Achim, Ottersberg, Sottrum, Oyten, Fischerhude, Etelsen, Cluvenhagen, Thedinghausen, Giersberg, Hagen-Grinden, Hassendorf, Hellwege, Horstedt, Reeßum und Steinberg, Aller-Weser-Klinik, Bierdener Mühle 2, 04202/ 955040

Ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis Rotenburg, Bereitschaftsdienst von 18 Uhr bis morgen 8 Uhr, Verdener Str. 5, 04261/ 414330 oder 116117(bundesweit)

Ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis Verden, Sprechzeiten 18 bis 22 Uhr; zusätzlich Hausbesuchsdienst außerhalb der Sprechstunde zuständig für für Verden, Kirchlinteln, Langwedel (ohne Etelsen und Cluvenhagen), Blender, Morsum, Martfeld, Schwarme, Dörverden, Eystrup, Hoya, Hoyerhagen, Gandesbergen und Hilgermissen, Aller-Weser-Klinik, Sedanstr. 1, 04231/ 899490

Bereitschaftsdienstpraxis für Stuhr, Weyhe, Syke, Emtinghausen und Riede, 19 bis 21 Uhr Sprechzeit, Henry-Wetjen-Platz 3, Weyhe-Leeste, 0421/ 8006060

APOTHEKEN

Flora-Apotheke, 18 Uhr bis morgen 9 Uhr, Hauptstr. 52, Oyten, 04207/ 3003

Rieder Apotheke, 18 Uhr bis morgen 9 Uhr, Dorfstr. 45, 04294/ 795859

TELEFON-NOTHILFE

Frauennotruf Verden, Tag und Nacht, 04231/ 961970

Giftinformationszentrum Nord (GIZ), bundesweit, 0551/ 19240

Opfer-Telefon Weißer Ring, 116006(bundesweit)

TIERÄRZTE

Centrum für Kleintiermedizin Badener Berg Dr. Gronau, Hainkämpe 4, Achim-Baden, 04202/ 5232667

Kleintierpraxis Etelsen Dr. Faensen, Bremer Str. 32, 04235/ 646

Klinik für Kleintiere Dr. Werhahn, 24-Stunden-Notdienst, Alte Dorfstr. 83, Sottrum, 04264/ 2240o.0172/ 8706682

Klinik für Kleintiere, Pferde- & Nutztierpaxis, Große Str. 101, Ottersberg, 04205/ 31790

SOZIALE DIENSTE

A-B-B-A e.V. Achimer Bürger helfen Bürgern in Achim, Bürozeiten: Mo. und Do. von 9.30 bis 11.30 Uhr im Rathaus, Zimmer 177, 04202/ 953663 oder 04202/ 953664

ABG Ambulante Betreuung Oyten, häusliche Krankenpflege und ambulante Alltagsbegleitung, 24 Stunden erreichbar, 04207/ 688868

Achimer Tafel, Bürozeit, Ausweisausgabe und Bearbeitung von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Unterstr. 9, 04202/ 953176

AHA Tagespflege, Ansprechpartner: Martina Puckhaber und Anne-Kathrin Grefe, Meyerholz 6, Achim, 04202/ 5044800 oder 63531

Allgemeiner Sozialdienst des Landkreises, 15 bis 16 Uhr, Obernstr. 59, Achim, 04202/ 62337

Allgemeiner Sozialdienst Oyten, 14 bis 16 Uhr, Sprechstunde im Rathaus, 04207/ 914081

AWO Beratungsstelle Horizonte – Sexualität / Missbrauch / Gewalt, Sprechzeiten Mo. und Mi. 10 bis 12 Uhr, Do. 15 bis 16 Uhr; Termine nach telefonischer Vereinbarung, Obere Str. 1, Verden, 04231/ 81797

AWO Kreisverband e.V., Mutter und Kind Kuren, Holzmarkt 2, Verden, 04231/ 61310

AWO – Essen auf Rädern für Achim, Infos und Beratung bei: Brigitte Krause, 0 42 02 / 91 09 660; Dietmar Rüster, 0 42 02 / 8 13 46

Beratungsstelle für allein Erziehende, 9 bis 11.30 Uhr, Obernstr. 47, Achim, 04202/ 888064

Bürgerzentrum Achim, 10 bis 12 Uhr, allgemeine Beratung, Magdeburger Str. 1-3, 04202/ 83238

D & M – Ihr Pflegeteam im Herzen von Bassen, ambulante Versorgung rund um die Uhr, Oyten-Bassen, 04207/ 988256

Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft, Kontakt 0 42 02 / 74 71 Brigitte Bode, Achim

Deutsche Rentenversicherung, 8 bis 18 Uhr, Roggenkamp 1, Verden, 04231/ 91450

Diakoniestation Achim-Mahndorf, 24 Stunden im Dienst der ambulanten Krankenpflege für Bollen, Mahndorf, Uphusen und Achim; Hauptstelle: Achim, Magdeburger Str. 34, 0 42 02 / 8 26 27; Team-Stützpunkt Uphusen: Uphuser Heerstr. 52, 0 42 02 / 9 55 46 33

Diakoniestation Oyten / Ottersberg, 8 bis 12 Uhr, ambulanter Pflegedienst, Lindenstr. 2, 04207/ 4246u.0173/6072510

Diakoniestationen im Kirchenkreis Verden gGmbH, Diakoniestation Achim, 7 bis 14 Uhr, Sprechstunde für Häusl. Kranken-, Haus- u. Familienpflege, Magdeburger Str. 34, 04202/ 82627

DRK-Seniorentreff, 15 bis 18 Uhr, Große Str. 16, Sottrum, 04264/ 3511

Eltern und Freunde der Pflege- und Adoptivkinder im Landkreis Verden, Beratung, Unterstützung & Information bei Sybille & Matthias Westerholt, 04207/ 697991

Fachstelle für Sucht und Sucht-Prävention, Diakonisches Werk, offene Sprechstunde donnerstags 13 bis 17 Uhr, Feldstr. 2, Achim, 04202/ 8798

Frauenberatungsstelle Verden, Schwangeren-und Schwangerenkonfliktberatung, Kontakttelefon: 0 42 31 / 8 51 29; Psycho-soziale Beratung, Kontakttelefon: 0 42 31 / 8 51 20; Mo. bis Fr. 9 bis 12 Uhr, Di. und Do. 14 bis 17 Uhr, Grüne Str. 31

Gemeinsam mit Senioren e.V., freiwillige Betreuung von Senioren im Pflegeheim oder zu Hause, Achim, 04202/ 524180 oder 04202/ 84903

Gesundheits- und Pflegenetz Ortsnah e.V., Anlaufstellen und mobile Beratungen rund um ambulante und stationäre Hilfen im Landkreis Verden, 0800/ 1113999

Hospizhilfe Achim e.V., Begleitung sterbenskranker Menschen und Hilfe für Trauernde, 0162 / 7 34 56 64 und 0 42 02 / 91 01 04, eMail: palliativ-achim@t-online.de

Hospizhilfe Ottersberg e.V., ambulanter Hospizdienst, Begleitung sterbenskranker Menschen und ihrer Angehörigen; Marianne Uphues: 0 42 05 / 82 88 und Angelika Pohlmann: 01 72 / 5 21 94 95

Hubertus – Mobiler Pflegedienst, Ansprechpartner: Walter Albering, 0 42 02 / 88 26 47, Notfall-Handy (24 Std.) 01 77 / 8 82 64 70, Obernstr. 65, Achim

Hubertus – Tagespflege, Ansprechpartner: Walter Albering, Allerstr. 54a, Oyten, 04232/ 3888977

Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberatung, tel. Anmeldung: Di. 17 bis 18 Uhr und Do. 9 bis 10 Uhr, Andreaswall 11, Verden, 04231/ 84222

Migrations- und Integrationsberatung des Caritasverbandes Verden, offene Sprechstunde Di. von 10 bis 12 Uhr, Termine nach tel. Vereinbarung (auch in Achim und Oyten), Andreaswall 11, 04231/ 934157

Sprechstunde des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten, 16 bis 18 Uhr, 0 42 07 / 91 40 81, Rathaus Oyten, Raum B4, Hauptstr. 55

Rentenanträge, Kontenklärungen und Beratung, Versichertenberater Helmut Meyer, Beratung nach telefonischer Vereinbarung, Marie-von-der-Decken-Str. 11, Rotenburg, 04261/ 62423

Schuldnerberatung des Caritasverbandes Verden, offene Sprechstunde Mi. 9 bis 11.30 Uhr, telefonische Sprechzeit Mo., Di. und Do. 9.30 bis 11.30 Uhr, Termine nach tel. Vereinbarung, Andreaswall 11, 04231/ 934158

Schwangeren- und Allgemeine Soziale Beratung des Caritasverbandes Verden, Sprechzeiten Mo. bis Do. von 9 bis 12 Uhr, Termine nach tel. Vereinbarung, Andreaswall 11, 04231/ 5655

Schwangerschaftskonfliktberatung, 14 bis 16 Uhr, Stiftung "Mutter und Kind" und "Familie in Not", Termine nur nach tel. Anmeldung in der Fauenberatungsstelle unter 0 42 31 / 8 51 29, Gruppenraum im Kulturhaus Alter Schützenhof, Bergstr. 2, Achim

Selbshilfegruppe für Suchtkranke, Angehörige und Gefährdete, 19 bis 20.30 Uhr, Treffen in Raum 2 im Kasch – Kulturhaus Alter Schützenhof, Bergstr. 2, Achim, 04202/ 70672o.04205/ 1909

Selbsthilfegruppe bei Gewalt in der Beziehung, Achim, 04202/ 9160-476

Selbsthilfegruppe für Parkinsonkranke, Info: Margret Cordes, Achim, 04207/ 2598

Selbsthilfegruppe Lungenkranke, Info: Eleonore Mackeben, 04207/ 801519

VERANSTALTUNGEN

AUSSTELLUNGEN

8 bis 12 Uhr: Werner Rohde – Neue Fotografien, auch von 17 bis 19 Uhr (bis Ende Dezember), Praxis Cai Hildebrand, Zum Dieker Ort 15, Fischerhude, 04293/ 919022.

9 bis 13 Uhr: Brigitte Gläsel – Alles fließt, Bildern, Skulpturen, Holzschnitte und Litographien (bis Mitte September), auch von 14.30 bis 18 Uhr, Bremische Volksbank, Achimer Brückenstr. 7, Achim.

9 bis 12 Uhr: Janka Löwe – Die Vielseitigkeit des Seins, (bis Ende September), Frauenberatungsstelle Verden, Grüne Str. 31.

9.30 bis 18 Uhr: Es ist die Blume, die meinem Alltag Farbe verleiht, Fotografien von Gisela Weiß (bis 31. August), Teehaus Hashagen, Herbergstr. 2-4, Achim.

10 bis 18 Uhr: Otto Modersohn, Paula Modersohn-Becker und Heinrich Vogeler – Märchendarstellungen, (bis 23. September), Otto-Modersohn-Museum, In der Bredenau 95, Fischerhude, 04293/ 328.

13 bis 18 Uhr: Lothar Wollens – Farbvielfalt, Bilder in Öl auf Leinwand (bis Ende September), Clüverhaus, Große Kirchenstr. 1, Achim.

14.30 bis 17.30 Uhr: Wasser, Licht und Wolken, Ölbilder des Nordseemalers Poppe Folkerts (bis 16. September), Buthmanns Hof, Im Krummen Ort 2, Fischerhude, 04293/ 786676.

SPRECHTAGE

Bürgermeister, Sprechstunde nach tel. Vereinbarung, Ottersberg, 04205/ 317010

Rathaus Sottrum, 15.30 bis 17.30 Uhr, Beratung in Frauenfragen, 0 42 64 / 83 20 20

INFO

City-Initiative Achim e.V., E-Mail: cia@cityinitiative-achim.de, Heilbronnstr. 2, 04202/ 5232441

Mittelweser-Touristik GmbH, Tourist-Information Achim, 10 bis 18 Uhr, www.achim.de, Obernstr. 38, 04202/ 2949

ENTSORGUNG

Abfallhof Achim, 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, Zeppelinstr. 4

Abfallhof Beppen-Thedinghausen, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Bruchweg, 04204/ 7924

Abfallhof Ottersberg, 8 bis 12 Uhr, Friedhofstr.

Bauschuttdeponie Ottersberg, 8 bis 12 Uhr

BÄDER

Erlebnisbad Ronolulu, 6 bis 20 Uhr Erlebnisbad; 10 bis 22 Uhr Saunalandschaft, Nödenstr. 9, Rotenburg, 04261/ 67570

Freibad Achim, 6 bis 7 Uhr (Frühschwimmen) und 10 bis 19.30 Uhr, Am Freibad, 04202/ 84913

Freibad Langwedel (Burgbad), 10 bis 21 Uhr, Burgweg 4, 04232/ 1273

Otterbad, 6 bis 8 Uhr Frühschwimmer, 15 bis 17 Uhr Spielnachmittag, 17 bis 18.30 Uhr nur für Schwimmer, Sportzentrum Fährwisch 7, Ottersberg, 04205/ 7000

Verwell Erlebnisbad, 6.30 bis 8 Uhr Frühschwimmen; 14 bis 21 Uhr; Sauna 10 bis 22 Uhr, Saumurplatz, Verden, 04231/ 9566655

BÜCHEREIEN/VHS

Gemeindebücherei Langwedel, 9 bis 10 Uhr

Gemeindebücherei Ottersberg, 14 bis 19 Uhr, mit Artothek geöffnet, Am Brink 9

Gemeindebücherei Oyten, 10 bis 18 Uhr, 04207/ 914080

Gemeindebücherei Thedinghausen, 14.30 bis 16 Uhr, Jahnstr. 9, 0170/ 2446315

Stadtbibliothek Achim, 10 bis 19 Uhr, Am Marktplatz 1

VERBÄNDE UND VEREINE

WASG-Kreisverband Verden, 18.30 Uhr, öffentlicher Stammtisch, Klenke, Langwedel

Lauftreff Cluvenhagen, 18 Uhr, Lauftraining, Treffpunkt: Sportplatz, Langwedel-Cluvenhagen

TREFFPUNKTE

AHA Angehörigengruppe Demenzerkrankter, Kontakt: 0 42 02 / 5 04 48 00 oder 6 35 31, Achim.

Nachbarhaus, 15 bis 17 Uhr Skat; 16 bis 18 Uhr Spiele am Nachmittag, Bahnhofstr., Thedinghausen.

14 bis 22 Uhr: Jugendzentrum Oyten, 04207/ 914070.

14 bis 18 Uhr: Jugendzentrum Thedinghausen, Am Burgplatz 6, 04204/ 69821.

15 bis 17 Uhr: Jugendtreff Achim, Kreativwerkstatt, Langenstr. 1, 04202/ 639844.

19.30 bis 21 Uhr: Selbsthilfegruppe für Frauen nach einer Krebserkrankung, Gemeindehaus St. Laurentius, Pfarrstr. 3, Achim.

VERSCHIEDENES

10 bis 20 Uhr: Do Beach Club, Dodenhof, Posthausen.

KINO

CINE CITY VERDEN

Zollstr. 1, 070000932690

Der Lorax 3D: 16 Uhr; Deutschland von oben: 16 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 16 Uhr; Magic Mike: 18, 20.20 Uhr; Merida - Legende der Highlands 3D: 16, 18 Uhr; Prometheus 3D - Dunkle Zeichen: 18, 20.20 Uhr; Ted: 18, 20.20 Uhr; The Dark Knight Rises: 19.45 Uhr; Was passiert, wenn‘s passiert ist: 16, 18, 20.20 Uhr