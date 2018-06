ALLGEMEINÄRZTE

SONNABEND UND SONNTAG

Ärztliche Bereitschaft Achim, Sprechstunde 9 bis 22 Uhr; zusätzlich Hausbesuche außerhalb der Sprechstunde zuständig für Achim, Ottersberg, Sottrum, Oyten, Fischerhude, Etelsen, Cluvenhagen, Thedinghausen, Giersberg, Hagen-Grinden, Hassendorf, Hellwege, Horstedt, Reeßum und Steinberg, Aller-Weser-Klinik, Bierdener Mühle 2, 04202/ 955040

Ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis Rotenburg, Bereitschaftsdienst von 8 Uhr bis morgen 8 Uhr; Sprechzeiten 9 bis 13 und 17 bis 20 Uhr, Verdener Str. 5, 04261/ 414330 oder 116117(bundesweit)

Ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis Verden, Sprechzeiten 9 bis 22 Uhr; zusätzlich Hausbesuchsdienst außerhalb der Sprechstunde zuständig für Verden, Kirchlinteln, Langwedel (ohne Etelsen und Cluvenhagen), Blender, Morsum, Martfeld, Schwarme, Dörverden, Eystrup, Hoya, Hoyerhagen, Gandesbergen und Hilgermissen, Aller-Weser-Klinik, Sedanstr. 1, 116117(bundesweit)

Bereitschaftsdienstpraxis für Stuhr, Weyhe, Syke, Emtinghausen und Riede, 9 bis 13 und 17 bis 20 Uhr Sprechzeit, Henry-Wetjen-Platz 3, Weyhe-Leeste, 0421/ 8006060

AUGENÄRZTE

SONNABEND UND SONNTAG

, der Augenärztliche Notdienst wird gemeinsam von den Kreisen Delmenhorst, Landkreis Oldenburg und Diepholz ausgeübt. Der diensthabende Augenarzt kann über die Telefonnummer Ihres Augenarztes erreicht werden

KINDERÄRZTE

SONNABEND UND SONNTAG

Kinder- und Jugendärztlicher Notdienst, 9 bis 13 Uhr und 17 bis 20 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis für Stuhr, Weyhe, Syke, Emtinghausen und Riede, Henry-Wetjen-Platz 3, Weyhe-Leeste, 0421/ 8006060

Kinder- und Jugendärztliche Bereitschaft, Sprechstunde 9 bis 13 und 17 bis 20 Uhr, Aller-Weser-Klinik Achim, Bierdener Mühle 2, Achim, 04202/ 955040

APOTHEKEN

SONNABEND

Hansa-Apotheke, 9 Uhr bis morgen 9 Uhr, Meislahnstr. 2-4, Achim, 04202/ 4900

SONNTAG

Apotheke in der Vahr, 9 Uhr bis morgen 9 Uhr, Friedrichstr. 17, Achim, 04202/ 888988

TELEFON-NOTHILFE

SONNABEND UND SONNTAG

Frauennotruf Verden, Tag und Nacht, 04231/ 961970

Giftinformationszentrum Nord (GIZ), bundesweit, 0551/ 19240

Opfer-Telefon Weißer Ring, 116006(bundesweit)

Telefonseelsorge, Tag und Nacht, bundesweit, 0800/ 1110111

TIERÄRZTE

SONNABEND UND SONNTAG

Centrum für Kleintiermedizin Badener Berg Dr. Gronau, Hainkämpe 4, Achim-Baden, 04202/ 5232667

Kleintierpraxis Etelsen Dr. Faensen, Bremer Str. 32, 04235/ 646

Klinik für Kleintiere Dr. Werhahn, 24-Stunden-Notdienst, Alte Dorfstr. 83, Sottrum, 04264/ 2240o.0172/ 8706682

Klinik für Kleintiere, Pferde- & Nutztierpaxis, Große Str. 101, Ottersberg, 04205/ 31790

SOZIALE DIENSTE

SONNABEND UND SONNTAG

ABG Ambulante Betreuung Oyten, häusliche Krankenpflege und ambulante Alltagsbegleitung, 24 Stunden erreichbar, 04207/ 688868

AHA Tagespflege, Ansprechpartner: Martina Puckhaber und Anne-Kathrin Grefe, Meyerholz 6, Achim, 04202/ 5044800 oder 63531

Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft, Kontakt 0 42 02 / 74 71 Brigitte Bode, Achim

Diakoniestation Achim-Mahndorf, 24 Stunden im Dienst der ambulanten Krankenpflege für Bollen, Mahndorf, Uphusen und Achim; Hauptstelle: Achim, Magdeburger Str. 34, 0 42 02 / 8 26 27; Team-Stützpunkt Uphusen: Uphuser Heerstr. 52, 0 42 02 / 9 55 46 33

Essen auf Rädern für Achim, Johanniter Unfallhilfe Bremen-Verden, 04 21 / 5 36 96 40

Gesundheits- und Pflegenetz Ortsnah e.V., Anlaufstellen und mobile Beratungen rund um ambulante und stationäre Hilfen im Landkreis Verden, 0800/ 1113999

Selbsthilfegruppe bei Gewalt in der Beziehung, Achim, 04202/ 9160-476

SONNABEND

AWO Beratungsstelle Horizonte – Sexualität / Missbrauch / Gewalt, Sprechzeiten Mo. und Mi. 10 bis 12 Uhr, Do. 15 bis 16 Uhr; Termine nach telefonischer Vereinbarung, Obere Str. 1, Verden, 04231/ 81797

Gemeinsam mit Senioren e.V., freiwillige Betreuung von Senioren im Pflegeheim oder zu Hause, Achim, 04202/ 524180 oder 04202/ 84903

SONNTAG

Reiki-Kreis, außer in den gesetzl. Ferien, jeden 1. Sonntag im Monat von 16.30 bis 19 Uhr und jeden 3. Freitag im Monat von 18.30 bis 21 Uhr im Kulturhaus Alter Schützenhof, Bergstr. 2; telef. Anmeldung erbeten, Achim, 04202/ 910492

VERANSTALTUNGEN

THEATER

SONNABEND

20 Uhr: Verleeft, verlööft, verloorn, Komödie von Edward Taylor, Etelser Schlossbühne, in Wätjens Saal, Bremer Str. 26, Etelsen, 04235/ 2237.

COMEDY/KABARETT

SONNABEND UND SONNTAG

Statt ins Bett ins Kabarett: Die Schlitzohren – Voll krank, 19 Uhr, Kulturhaus Alter Schützenhof (KASCH), Bergstr. 2, Achim, 04202/ 5118830

AUSSTELLUNGEN

SONNABEND

9 bis 13 Uhr: Strukturen, Arbeiten vom Fotoclub Thedinghausen (bis 31. Mai), Teehaus Hashagen, Herbergstr. 2-4, Achim.

10 bis 14 Uhr: Mediterranea, Olivenholzwurzeln von Reinhard Timpner, Federzeichnungen von Claus Richters sowie Leinwanddrucke und Gemälde von Leonie Heidemann (bis 27. Juni), Galerie Casa Portuguesa, Grüne Str. 10a, Ottersberg, 04205/ 6359950.

Shen Qi Zhao – Pferde für die Freiheit, 10 bis 17 Uhr, Tuschezeichnungen (bis 6. Oktober), Deutsches Pferdemuseum, Holzmarkt 9, Verden, 04231/ 807140

SONNTAG

14 bis 18 Uhr: Waldemar Hiller – Dauerausstellung, sowie Kulturcafé, Kulturgut Ehmken Hoff, In der Worth 11-15, Dörverden, 04234/ 943316.

MUSEEN/AUSSTELLUNGEN

SONNABEND UND SONNTAG

Dorfmuseum Bassen, 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, Blocks Huus, Feldstr. 2-4, Oyten-Bassen

KONZERTE

SONNABEND

20 Uhr: Petra Landwehr & Friends, Kulturhaus Alter Schützenhof (KASCH), Bergstr. 2, Achim, erreichbar unter 04202/ 5118830.

19 Uhr: Johannes Eccard – Missa a 5 vocibus / Mon coeur se recommende à vous, mit der Kleinen Kantorei Unser Lieben Frauen aus Bremen und dem Flötenensemble Josquin, St. Andreas Kirche, Grüne Straße. 19, Verden.

SONNTAG

18 Uhr: Chor Open Up und Gospelchor Verden, St. Laurentius-Kirche, Pfarrstr., Achim.

VERSCHIEDENES

SONNABEND UND SONNTAG

Bundesweiter Golf-Erlebnistag, Tag der offenen Tür, Golf Club Verden

Gesprächskreis für Trauernde, 11 bis 13 Uhr, Andreaswall 11, Infos unter 0 42 56 / 4 18, Hospizkreis Verden

SPRECHTAGE

SONNABEND

Bürgerbüro, 9 bis 12 Uhr, Sprechzeit im Rathaus, Achim

INFO

SONNABEND UND SONNTAG

City-Initiative Achim e.V., E-Mail: cia@cityinitiative-achim.de, Heilbronnstr. 2, 04202/ 5232441

SONNABEND

Mittelweser-Touristik GmbH, Tourist-Information Achim, 9 bis 13 Uhr, www.achim.de, Obernstr. 38, erreichbar unter 04202/ 2949

ENTSORGUNG

SONNABEND

Abfallhof Achim, 8.30 bis 12 Uhr, Zeppelinstr. 4

Abfallhof Beppen-Thedinghausen, 8 bis 12 Uhr, Bruchweg, 04204/ 7924

Abfallhof Ottersberg, 8 bis 12 Uhr, Friedhofstr.

Abfallhof Oyten, 8.30 bis 12 Uhr, Rudolf-Diesel-Str. 32

Bauschuttdeponie Ottersberg, 8 bis 12 Uhr

BÄDER

SONNABEND UND SONNTAG

Erlebnisbad Ronolulu, 8 bis 20 Uhr Erlebnisbad; 10 bis 20 Uhr Saunalandschaft, Nödenstr. 9, Rotenburg, 04261/ 67570

Freibad Sottrum, 8 bis 11 Uhr, auch von 15 bis 18 Uhr

SONNABEND

Hallenbad Achim, 15 bis 18 Uhr, Bergstr.

SONNTAG

Hallenbad Achim, 9 bis 12 Uhr, Bergstr.

Otterbad, 8 bis 9 Uhr nur für Schwimmer, 9 bis 12.40 Uhr geöffnet, Sportzentrum Fährwisch 7, Ottersberg, 04205/ 7000

BÜCHEREIEN/VHS

SONNABEND

Gemeindebücherei Ottersberg, 10 bis 12 Uhr, Am Brink 9

Stadtbibliothek Achim, 9.30 bis 13.30 Uhr, Am Marktplatz 1

VERBÄNDE UND VEREINE

SONNABEND

Club der Hundefreunde, 13.45 Uhr Welpen bis 18. Woche, Junghunde bis einem Jahr, kleinwüchsige Hunde; 15.15 Uhr, erwachsene -, Anfänger- und fortgeschrittene Hunde am Nordhornsberg in Badenermoor; Infos bei Karsta Flechner 0 42 02 / 61 874 und Camen Nötzel 0 421 / 41 20 89, Achim

MÄRKTE

SONNABEND

7 bis 13.30 Uhr: Wochenmarkt, Obernstr., Achim.

8 bis 14 Uhr: Pflanzenflohmarkt, Busbahnhof, Thedinghausen.

SONNTAG

13 bis 18 Uhr: Maimarkt der Kunsthandwerker und Hobbykünstler, Buthmanns Hof, Im Krummen Ort 2, Fischerhude, 04293/ 786676.

TREFFPUNKTE

SONNABEND

9 bis 12 Uhr: Arbeiten im Bibelgarten, Ev.-luth. St. Petri-Kirchengemeinde Oyten, Kirchweg 2.

9 Uhr: Gemeinsames Frühstück, in der Kirchengemeinde St. Nikolai, Mahndorfer Deich 48, Achim-Uphusen.

17 bis 19 Uhr: Musizieren der Nachbarhaus-Gruppen, Jugendzentrum Thedinghausen (Altes Amtsgericht), Am Burgplatz 6, 04204/ 69821.

17 bis 19 Uhr: Musizieren der Nachbarhaus-Gruppen, Jugendzentrum Thedinghausen (Altes Amtsgericht), Am Burgplatz 6, 04204/ 69821.

18.30 Uhr: Walking-Treff des LAV Verden, 4 Leistungsgruppen, Treffpunkt: Grundschule am Lönsweg, Treffpunkt: Grundschule am Lönsweg.

VERSCHIEDENES

SONNABEND

10 bis 12 Uhr: terre des hommes-Kleiderbörse, Feldstr. 34, Achim.

10 bis 15 Uhr: Herbergstraßenfest, mit Musik, Straßenkünstlern, Flohmarkt, Mitmachaktionen u.v.m., Herbergstraße, Achim.

10.30 bis 12 Uhr: St. Petri-Kirche, offene Kirche, auch von 15 bis 19 Uhr, Kirchweg 2, Oyten.

SONNTAG

Bundesweiter Golf-Erlebnistag, Tag der offenen Tür, Golfclub Achim, Roedenbeckstr. 55, 04202/ 97400.

15 bis 19 Uhr: St. Petri-Kirche, offene Kirche, Kirchweg 2, Oyten.

KINOS

CINE CITY VERDEN

Zollstr. 1, 070000932690

Die Croods 3D: Sa: 14, 16 Uhr, So: 14, 16 Uhr; Fußball Bundesliga: Sa: 15.30 Uhr; Hanni & Nanni 3: So: 16 Uhr; Iron Man 3 3D: Sa: 13.40, 16, 17.50, 20.20, 22.15 Uhr, So: 13.40, 16, 17.50, 20.20 Uhr; Mama: Sa: 18.10, 20.20, 22.30 Uhr, So: 18.10, 20.20 Uhr; Nachtzug nach Lissabon: So: 18.10 Uhr; Oblivion: Sa: 20.20, 22.30 Uhr, So: 20.20 Uhr; Ostwind: Sa: 16 Uhr, So: 14, 16 Uhr; Rubinrot: Sa: 13.45 Uhr, So: 13.45 Uhr; Scary Movie 5: Sa: 14, 16, 18.30, 20.20, 22.45 Uhr, So: 14, 16, 18.30, 20.20 Uhr; Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen: Sa: 18.10, 20.20, 22.45 Uhr, So: 18.10, 20.20 Uhr; Sightseers: Sa: 18.10 Uhr

KOKI-ACHIM

Bergstr. 2, 04202/511883-0

Die Hüter des Lichts: So: 15 Uhr

KIRCHEN

EV. KIRCHENGEMEINDEN

SONNABEND UND SONNTAG

Ev.-luth. Kirchengemeinde Baden, 10 Uhr: Gottesdienst mit Taufen

10 bis 11.15 Uhr: Kindergottesdienst, Am Friedhof 8, Achim-Baden, 04202/ 75384

Ev.-luth. St. Petri-Kirchengemeinde Oyten, 10 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl und Kirchcafé in St. Petri (Pastor Piehl)

ab 18 Uhr: Zeit des Innehaltens, der Stille, der Besinnung und des Gesprächs mit Gott, Kirchweg 2

Kirchengemeinde St. Nikolai, 10.30 Uhr: Konfirmationsgottesdienst in Mahndorf (die Andacht leitet Pastor Schumacher), Mahndorfer Deich 48, Achim-Uphusen

Selbst. Ev.-luth. St. Matthäus-Gemeinde Stellenfelde, 9.30 Uhr Predigtgottesdienst, anschl. Kirch-Café, Posthausen

St. Laurentius-Kirchengemeinde Achim, 10 Uhr Kirche, Gottesdienst mit Abendmahl (die Andacht letiet Pastorin Kortjohann)

10 Uhr Grundschule Uesen, Gottesdienst (Pastor Wilke)