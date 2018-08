Die Sportwoche als Herzstück der Jubiläumsfeierlichkeiten soll vom 10. bis 18. August auf der Morsumer Sportanlage über die Bühne gehen. Beginnend mit dem Kommers sollen eine Woche lang sportliche Aktionen im Mittelpunkt stehen.

Geplant ist ein Fußball-Juxturnier mit anschließender Sportlerfete auf dem Sportplatz, das am 16. August stattfinden soll. Auch die Handballer wollen sich in einem Turnier messen. Als umfangreichen Wegbegleiter für das Jubiläum hat der Verein jetzt eine druckfrische Chronik aufgelegt, die der Arbeitskreis um Björn Jacobsen in Detailarbeit zusammengestellt hat.

Auf 115 Seiten gibt es Wissenswertes aus Geschichte und Gegenwart – von der Gründung des damaligen Männer-Turnvereins im Oktober 1913 bis zur Einweihung der neuen Grundschulturnhalle in 2011 – des TSV Morsum nachzulesen. Auch die Sparten des Vereins präsentieren sich in dem farbig und professionell gestalteten DIN A5-Buch mit ihren Angeboten und Kontaktdaten der Ansprechpartner.

Die offizielle Präsentation der Vereinschronik soll am Montag, 11. März, im Rahmen der Jahreshauptversammlung durch den TSV-Vorsitzenden Arno Thalmann erfolgen. Die Mitglieder treffen sich um 19.30 Uhr im Gasthaus Döhling. Auf der Themenliste stehen neben der Chronik auch Wahlen im Vorstand und Ehrungen.