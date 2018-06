Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

TSV präsentiert bunte Schau

Iso

Thedinghausen. Der TSV Thedinghausen veranstaltet am Sonntag, 9. Dezember, 15 Uhr, seine große Schau in der Gustav-England-Halle. Der Eintritt ist frei. An der Schau beteiligen sich sämtliche Abteilungen mit einer oder zwei Vorführungen. In der Zeit zwischen den Auftritten unterhalten die kleinen Jazz-Dancer das Publikum. Zum Abschluss der Veranstaltung – gegen 17.30 Uhr – präsentieren sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Karate-Abteilung. Im Vorraum der Turnhalle richtet der Verein eine Cafeteria ein – dort gibt es selbstgebackene Kuchen und Torten, dazu Kaffee und kalte Getränke. Im Foyer ist die Schachabteilung anzutreffen.