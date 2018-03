Schnäppchenjagd im Winterschlussverkauf? Nicht viel besser als eine Beerdigung. Kapelle Petra ist wütend, rotzig, gnadenlos und dabei immer wieder auch selbstironisch. So war es auch am vergangenen Freitagabend, als die deutschsprachige Band im Kulturhof Alter Schützenhof Halt machte. Im Gepäck hatten sie ihr erfolgreiches fünftes Album „The Underforgotten Table“.

Eine Kombination, die den Langzeitrebellen Authentizität verleiht. Die Antithese zum kleinbürgerlichen Arrangement wirkt glaubhaft, sie ist nicht bloß Inszenierung. Und obendrein sind die Mitglieder der Kapelle verdammt gute Musiker, im Solo ebenso wie in der Band. Sie sind die tanzbare Rebellion, ein Konzert von ihnen auf Stunden verdichtete Anarchie. Aber ebenso einfach eine Riesengaudi, ein Anlass zum hemmungslosen Feiern. Live geben sie Vollgas, keine Chance auf eine Phase der Eingewöhnung. Brachial wird das Publikum mitgerissen.

Ab dem ersten Lied wird bitteschön mitgetanzt, mitgesungen und natürlich fließt reichlich Bier. Widerwärtige Schlipse, ein dröhnender Bass, politisch klare Kante – die Musiker aus Hamm lassen das Chaos regieren. Und das funktioniert: Die Fangemeinschaft war vom ersten Ton an wie elektrisiert. Eindeutig wollten die Konzertgäste nur eines: tanzen. Sogar einige Hardcore-Unterstützer hatten sie im Schlepptau. Zwei Meter groß, männlich, wallendes Haar, der Name: „Maschine“. Die Zuhörer, die sich noch ein wenig schüchtern gaben, wurden rhetorisch wenig feinfühlig integriert und in die tanzende Menge navigiert. „Wir beißen nicht, wir stinken nur“, scherzte der Bassist. Beruhigend. Voller Energie und authentischer verbauter Allgemeinkritik heizte die Combo dem Publikum – sicher hätte die Kapelle noch ein paar mehr Zuschauer verdient gehabt – ein.

Und dennoch wurde es eine richtige Party im Namen der Musik, der Gesellschaftskritik. Auch diese Professionalität macht eine Live-Band aus. Textlich gibt es quasi keine Beschränkungen. Die bereits erwähnten Schützenvereine sind den Indie-Rockern ein besonderer Dorn im Auge. „Die nehmen sich so ernst – das geht gar nicht“, pöbeln sie in einem Song. Wie sie da mit Holzgewehr und Federn am Hut herumstolzieren würden. Die Zwischentöne in der Moderation machten dann aber doch deutlich, dass es der Kapelle vor allem um eine ungeschönte Spießertum-Kritik geht – und dafür brauche man eben griffige Bilder. Aber auch Lehrer, Vegetarier, Konzertverweigerer und eigentlich irgendwie alle stehen auf der textlichen Abschussliste der Petra-Musiker. Die Intensität der Kritik variiert dabei stetig. Mal melodiös, mal mehr hymnisch, dann wieder purer Indie-Rock – Kapelle Petra hat reichlich Verschiedenes im Gepäck.

Unterstützt wurden die avancierenden Musiker von der Vorband Elfmorgen. Eine Combo, die sich ebenso zornig, aber weniger selbstreflektiert gibt. Ein gewaltiges Schlagzeug, gesellschaftskritische Texte. Das Credo: Wir prangern an, wir sind laut. Bereits die musikalische Vorhut sorgte für einen kochenden Saal. Dass es bereits zu früher Stunde kleine Publikumsgeschenke mit reichlich Promille gab, war da sicherlich nur ein kleiner Katalysator. Und die beste Stimmung sollte sich den ganzen Abend nicht wieder legen.

