Die Speelkoppel Hoyerswege von der Freilichtbühne Daverden ist am Sonntag, 14. Februar, zu Gast im Langwedeler Rathaus. Das Ensemble präsentiert das Stück „Leeveslocken“. Zu sehen ist die plattdeutsche Komödie in vier Akten von André Habekost in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr. Kaffee und Kuchen gibt es bereits ab 15 Uhr. Weitere Infos unter www.freilichtbuehne-daverden.de.

KUT