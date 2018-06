Bijanka Müller (Mitte) wurde beim ersten Rosenfest im vergangenen Jahr in Haberloh zu Langwedels Rosenkönigin gewählt. Neben ihr stehen Lisa Kirchesch (links) und Margrid Sengstake. (Hustedt)

Eventuell trete, so der Veranstalter, auch eine 95-Jährige an. "Sie ist noch sehr fit, hat sich aber noch nicht entschieden". Teilnehmen können Frauen aus den Landkreisen Verden und Rotenburg (Wümme). Die neue Rosenkönigin sollte, sagte Pöllnitz, ein "offenes, sympathisches Wesen haben und viel Humor mitbringen". Alle Kandidatinnen sind zum Rosenfest eingeladen und erhalten jeweils einen Trostpreis, falls sie nicht zur neuen Königin gekürt werden. Der Gewinnerin winken als Preise ein Shooting mit Fotografin Nadine Bartholdt aus Bruchhausen-Vilsen und eine Ausfahrt mit einem Oldtimer der Marke Triumph. Gesponsert werden die Preise von Coiffeur Petra Behrmann aus Langwedel.

Neben der Wahl am Sonntag haben die Veranstalter einen Rosenfestbrunch organisiert. Dieser beginnt am Sonnabend und am Sonntag jeweils um 11 Uhr. Für die Gäste halten Lydia und Roland Pöllnitz rund 1000 Rosenblüten bereit, und es gibt eigens für den Anlass kreierte Torten. Für die Teilnahme am Brunch ist eine Anmeldung erforderlich.

Die offizielle Eröffnung des Rosenfestes beginnt am Sonnabend um 14 Uhr mit einer Ausstellung der Asendorferin Gabriele Beutner-Kijewski. Die von der Künstlerin geschaffenen "galaktischen Tiere von der Milchstraße" können auch am Sonntag ab 11 Uhr angeschaut werden.

Roland Pöllnitz liest an beiden Tagen um 15 und um 17 Uhr romantische Poesie aus seinem Gedichtband "Das Rosenmärchen". Einige Rosenfotografien werden am Sonnabend ab 16 Uhr versteigert. Die Erlöse kommen den Opfern der Flutkatastrophe zu Gute. Dazwischen, um 15.30 Uhr, werden die Kandidatinnen für die Königinnenwahl vorgestellt und vom Publikum gekürt.

Durch das Programm an diesem Wochenende führt Wolfhard Böhm. Gäste können neben Accessoires für Haus und Garten auch aromatische Öle der Wesermühle aus Hagen-Grinden kaufen. Die Langwedeler Gästeführerin Mine Cordes wandelt zudem erzählend durch den Park.

Ein Kontaktformular für Kandidatinnen gibt es auf der Homepage www.hofcafe-haberloh.de. Anmeldungen sind bis zur Wahl auch per Post an das Hofcafé in Haberloh, Haberloher Dorfstraße 2, 27299 Langwedel, unter der Telefonnummer 04297/816558 oder Mail an info@hofcafe-haberloh.de möglich.