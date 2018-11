Zu einem Film- und Gesprächsabend rund um das Thema Traumforschung laden die Hellweger Filmemacherin Heide Nullmeyer und Traumforscherin Ortrud Grön für Freitag, 27. März, in das Heimat- und Kulturhaus (HuK) in Hellwege ein. Unter dem Titel „Träume – Spiegel unserer Seele“ referiert Ortrud Grön ab 19 Uhr und geht in dem Kurzvortrag auf ihre Arbeit in der Traumdeutung ein. Die Diplom-Psychologin und Fernsehjournalistin Heide Nullmeyer wird im Anschluss mit Ortrud Grön über ihren Ansatz sprechen, „Träume als Gleichnis von Naturgesetzen“ zu verstehen. Dazu zeigt die Filmemacherin einige Passagen aus ihrer DVD „Dem Traum des Lebens auf der Spur“. Ortrud Grön ist Gründerin der Lauterbacher Mühle, einer Herz-Kreislauf-Klinik an den Osterseen in Bayern und der Bayerischen Akademie für Gesundheit. Sie hat mehrere wissenschaftliche Bücher über Träume veröffentlicht. Als Gast in Talkshows hat sie auf vielfältige Weise über Traumforschung berichtet. Besucher können am Freitag eigene, kurze Traumbilder einbringen.