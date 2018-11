Die UBL-Fraktion um Daniel Strassner hat jetzt ein entsprechendes Schreiben an die Ratsfraktionen gerichtet. In ihrem Antrag zur Verlegung der Begegnungsstätte fordert die UBL eine Umwidmung des Hauses auf der Wurth zu 100 Prozent in ein Nachbarhaus.

Für die Übergangsphase soll ein Zwischenmietverhältnis mit dem jetzigen Eigentümer des Nachbarhauses an der Bahnhofstraße geschlossen werden. So soll ein nahtloser Übergang von einem Objekt in das andere erfolgen. Wie berichtet endet das Mietverhältnis am 31. Dezember. "Es ist nicht passend, sich in einem Nachbarhaus mit Trauerangelegenheiten zu befassen oder gar die Kühlkammern für die Leichen im Nebenraum in Betrieb zu halten", begründet Strassner. Dies sei pietätlos und verstoße gegen Anstand und Respekt.

Um den Fortbestand des Nachbarhauses und der Gemeinschaft nicht zu gefährden, müsse zudem eine zuverlässige Zwischenlösung herbeigeführt werden. Strassner: "Das Aushandeln eines vorübergehenden Mietvertrages ist die einfachste und kostengünstigste Lösung."