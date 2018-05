Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Umzug: Gemeindebüro Blender in neuen Räumen

Blender. Das Gemeindebüro Blender hat eine neue Adresse: Es ist jetzt am Seestedter Kirchweg 1 in Blender zu finden. Heute werden die neuen Räume offiziell in Betrieb genommen. Dazu haben auch Blenders Bürgermeisters Axel Rott und der Thedinghauser Samtgemeindebürgermeister Gerd Schröder ihr Kommen zugesagt. Bislang war das Büro in der Grundschule Blender untergebracht. Dort musste es jedoch weichen, weil weitere Räume für schulische Zwecke gebraucht werden.