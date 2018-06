Ein unbeobachtetes Haus kann eine Einladung für Einbrecher sein. Die Polizei gibt Tipps, was vor dem Urlaub zu tun ist. (Dpa)

Herr Zinke, fahren Sie selbst eigentlich sorgenfrei in den Urlaub?

Sebastian Zinke: Ja, natürlich fahre auch ich in den Urlaub, ängstlich muss man wirklich nicht sein – wenn man alle Hinweise beachtet, die die Polizei Reisenden mit auf den Weg gibt.

Gibt es in den Sommerferien mehr Einbrüche als im Rest des Jahres?

Nein, das kann man so nicht sagen. Die Zahlen schwanken das ganze Jahr über, aber eigentlich ist die dunkle Jahreszeit die Hochzeit für Einbrecher. Dann haben wir einen leichten Anstieg über das Jahr hinweg, aber vorhersagen lässt sich nicht, in welchem Monat Einbrecher besonders oft zuschlagen. Im Jahr 2012 beispielsweise gab es mehr Einbrüche im Juni als im Juli und August. Generell haben wir allgemein ein hohes Niveau bei Einbrüchen.

Wie erklären Sie sich das?

Es gibt eine Verlagerung zu Wohnungseinbrüchen. Die Täter gehen mittlerweile ein höheres Risiko ein. Und die Gelegenheiten werden eben größer, wenn die Häuser leer stehen. Dieser Trend beruht darauf, dass es sich beispielsweise weniger lohnt, Autos zu knacken. Das Diebesgut ist nicht mehr am Markt anzubringen. In den heutigen Modellen sind die Autoradios so verbaut, dass man sie nicht entfernen kann. Dazu kommt, dass der Goldpreis momentan sehr hoch ist und die Absatzmöglichkeiten groß sind. Es lohnt sich also, das Schmuckkästchen aus der Wohnung zu klauen.

Wie brisant ist die Situation im Landkreis Verden?

Wir merken hier deutlich die Nähe zu Bremen. Dort kommen die Täter im Deckmantel der Anonymität in die ländlichen Regionen. Die Mobilität der Einbrecher hat sich dabei verbessert. Man kann aber auch nicht pauschal sagen, dass das alleinstehende Haus auf dem Land gefährdeter ist, als die Stadtwohnung. Jugendbanden beispielsweise haben oft gar nicht die Möglichkeit, in entlegene Gegenden zu kommen und randalieren eher in der Stadt.

Welche Tipps geben Sie Urlaubsreisenden mit auf den Weg in die Ferien?

Klar ist, dass ein unbeobachtetes Objekt gefährdeter ist, als ein beobachtetes. Man sollte also die Illusion erwecken, dass jemand zu Hause ist. Zum Beispiels geht das durch unterschiedliche Beleuchtungsquellen, die anspringen. Als nützlich erweist sich eine Zeitschaltuhr, die abends in verschiedenen Zimmern das Licht anschaltet. Auch sollten Nachbarn den Briefkasten leeren und ab und zu für Veränderungen am Haus sorgen, das fällt potenziellen Einbrechern auf. Wenn die Rollläden immer unten sind – oder immer oben, bemerken sie das. Die Fenster sollten nicht auf Kipp sein, man sollte es dem Einbrecher schwer machen, ins Haus zu kommen. Nicht nur die Anzahl der Einbrüche nimmt zu – auch die Zahl der versuchten Einbrüche. Das zeigt, dass Sicherheitsmaßnahmen greifen.

Wie sehen die Einbruchszahlen für 2013 in Verden und Achim bislang aus?

Da steht Achim immer etwas schlechter da als Verden. Im ersten Quartal 2013 hatten wir im Bereich Achim 92 Wohnungseinbrüche, in Verden waren es nur 58. Da spielt wie gesagt auch die Nähe zu Bremen eine Rolle. Damit sind die Zahlen im Gegensatz zu 2012 gesunken. Da hatten wir im vierten Quartal 124 Einbrüche in Achim und 108 in Verden.

Und wie ist die Lage in den Sommerferien – werden es eher mehr oder weniger Einbrüche?

In den Sommerferien 2011 waren es für den Bereich der Polizeiinspektion Verden-Osterholz insgesamt 57 Einbrüche im Juli und 36 im August. 2012 waren es dagegen 67 im Juli und 64 im August. Die Zahlen schwanken aber immer, das ist kein eindeutiger Anstieg mit Tendenz nach oben. Wir werden also in diesem Sommer nicht zwangsläufig mehr Einbrüche haben.