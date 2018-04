Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Unfallflucht bei Dodenhof

Posthausen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag zwischen 10.30 und 11 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Dodenhof einen silbernen Audi A4 Avant beschädigt. Bei dem Wagen des Unfallverursachers handelt es sich laut Polizei um einen weißen Transporter mit der Aufschrift AVIS. Der Transporter war rückwärts neben dem Audi eingeparkt. Der Fahrer des Transporters fuhr vorwärts aus der Parklücke heraus, wobei er nach Zeugenangaben mit einem Handy telefonierte. Beim Ausparken streifte er mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Audi an der hinteren linken Ecke und riss dabei Teile seiner Stoßstange ab. Zeugen gaben an, dass der Unfallverursacher ausstieg, seine Stoßstange einsammelte und auch noch kurz mit einer unbeteiligten Person sprach. Dann fuhr er jedoch davon, ohne sich beim Geschädigten oder der Polizei zu melden. Die Polizei Ottersberg hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeuges machen können, sich unter Telefon 04205/8604 zu melden.