Unterricht mit Konzertpianistin

FR FR

Langwedel-Daverden (fr). Ab November wird die Konzertpianistin Sang Ah Lee für die Musikschule ConTakte in Daverden Klavierunterricht erteilen. Anfänger und Fortgeschrittene sind willkommen. Der Unterricht wird dienstags nachmittags im Gemeindehaus der Kirche in Daverden stattfinden. Anmeldungen in der Gemeindemusikschule ConTakte in Verden, Telefon 04231/9047546, Email contakte@lkg-verden.de.