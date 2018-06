Tradition und Moderne liegen in Verden eng beieinander: Mit dem Zukunftsplan wollen Verwaltung und Politiker jetzt die Weichen für eine nachhaltige Entwicklung bis 2020 stellen. Das Konzept soll gemeinsam mit den Bürgern entwickelt werden. (Focke Strangmann)

Verden. Genaue Vorhaben sind noch nicht geplant, aber die ersten Weichen für die Aufstellung eines "Zukunftskonzepts – Stadt Verden (Aller)" hat der Fachausschuss für Verdener Stadtentwicklung in seiner jüngsten Sitzung gestellt. Dabei geht es in erster Linie um die organisatorische Gestaltung des Prozesses, der zunächst bis Juni 2014 andauern soll. Das letzte Wort hat jetzt der Verwaltungsausschuss, der in der kommenden Woche nichtöffentlich zusammentritt.

Ziel des Vorhabens, das auf einen gemeinsamen Antrag von SPD und Grünen zurückgeht, ist zum einen, "die sozialen, ökologischen und ökonomischen Dimensionen von Nachhaltigkeit in der Stadtpolitik zu verankern", wie es im Antrag heißt. Konkrete Ziele nach den Maßgaben der Europäischen Union wären beispielsweise die Erhöhung der Beschäftigungsquote sowie die Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes um 20 Prozent im Vergleich zu 1990. Im Gegenzug soll die Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien auf 20 Prozent am Energieverbrauch steigen. Weitere Ziele könnten sein: weniger Schulabbrecher, mehr Hochschulabsolventen sowie weniger Armut und Ausgrenzung.

Andererseits sollen mit dem Zukunftskonzept die Voraussetzungen geschaffen werden, um Anträge für die EU-Förderperiode 2014 bis 2020 zu stellen. Beteiligt an diesem Prozess soll eine breite Öffentlichkeit werden aus Bürgern, Betrieben, Verbänden und anderen Organisationen. Dies sei auch im Sinne der künftigen Förderpolitik der EU, die eine große öffentliche Beteiligung fordere, heißt es. Für kurz- und mittelfristige Maßnahmen könnte die Stadt dann entsprechende Fördermittel in Brüssel beantragen. Von allen Fraktionen beschlossen wurde auch der Vorschlag der Verwaltung, die Moderation der öffentlichen Diskussions- und Beteiligungsforen extern zu vergeben. Bei Bedarf könnten Fachplanungsbüros hinzugezogen werden: "Die lokale Nachhaltigkeitsstrategie soll sich auf Verden-spezifische Handlungsfelder und Themen konzentrieren." Daraus sollen dann Projekte entwickelt werden. Für die Ausarbeitung eines Konzepts stehen in diesem Jahr 20000 Euro zur Verfügung.

Als nächster Arbeitsschritt wurde beschlossen, noch im Mai eine interne Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen. "Diese wird aus Vertretern der Fachbereiche, der Gleichstellungsbeauftragten, dem Behindertenbeauftragten, einem Vertreter des Seniorenbüros sowie je einem Vertreter aus jeder Ratsfraktion bestehen", sagte Nordert Schaffeld, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung im Verdener Rathaus. Anschließend werden bis voraussichtlich September mögliche Themenbereiche und Handlungsfelder aufgelistet.

Parallel wird die Beteiligungsphase vorbereitet. Dabei geht es vor allem um die erste öffentliche Ideenwerkstatt, die für September geplant wird. "Die Beteiligung kann über Veranstaltungen, Umfragen oder auch übers Internet erfolgen", kann sich Schaffeld vorstellen. Ein zweites öffentliches Forum könnte dann im März/April 2014 über die Bühne gehen. Dabei geht es um Diskussionen zu Konzepten und Fachplanungen sowie zu konkreten Vorhaben, die als Folge des Beteiligungsprozesses umgesetzt werden. Mit einer Auswertung der Ergebnisse rechnen die Stadtplaner nicht vor Frühjahr 2014. Der Stadtrat könnte dann in seiner Sitzung im Juni 2014 einen politischen Beschluss über die Verwirklichung des Zukunftskonzepts fassen. In der Folgezeit würden dann erste Projekte unter Verwendung von Fördermitteln der Europäischen Union finanziert.