Verstärkung auf vier Rädern bekommt jetzt die Sozialstation Thedinghausen. Die Samtgemeinde hat nämlich ein Elektrofahrzeug angeschafft, auf das die 20 Mitarbeiterinnen der Sozialstation zurückgreifen können. „Wir nutzen den Wagen jetzt seit einer Woche“, sagte Sarah Jasper von der Sozialstation. Die Erfahrungen bisher? „Die sind bis jetzt positiv. Wir mussten uns lediglich auf Automatikgetriebe umstellen.“

Die Mitarbeiterinnen der Sozialstation in Thedinghausen sind in den Gemeinden Blender, Emtinghausen, Riede und Thedinghausen unterwegs. Zu ihren Dienstleistungen gehört unter anderem die Altenpflege, Kinderkrankenpflege und die Beratung von Angehörigen. Um die Menschen in der Samtgemeinde erreichen zu können, stehen der Sozialstation neun Fahrzeuge zur Verfügung – und nun auch ein Elektroauto der Marke Renault.

Die Samtgemeinde hat das Auto für rund 12 000 Euro gekauft. Fördergelder in Höhe von rund 2000 Euro gab es dafür vom Strom- und Gasnetzbetreiber Avacon. Auf diese Gelder konnte die Samtgemeinde zurückreifen, weil sie mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gudewill-Schule, die an das Avacon-Stromnetz angeschlossen ist, die Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt.

Das neue Auto kann komplett aufgeladen eine Strecke zwischen 100 und 150 Kilometern zurücklegen, erklärte Hermann Karnebogen von der Avacon. Aufgeladen wird das Auto beim Rathaus in Thedinghausen. „Wir stöpseln es abends ein und können es am Tag darauf direkt wieder nutzen“, sagte Jasper.

KUT