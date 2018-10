An der Grundschule Uphusen herrschen akute Raumnot und dringender Sanierungsbedarf. (Christian Butt)

Achim. Jetzt liegen die geforderten Zahlen auf dem Tisch: Auf Wunsch der Politik hat die Achimer Stadtverwaltung ermittelt, was ein kompletter Neubau der Grundschule Uphusen am Arenkamp oder alternativ die bauliche Sanierung und Erweiterung des bestehenden Gebäudes kosten. Der Neubau würde acht Millionen Euro verschlingen. Die zweite Variante, bei der die Schule zunächst 450 Quadratmeter Bruttogrundfläche hinzu gewinnt, wäre für 1,5 bis zwei Millionen Euro zu haben.

Das Sportplatzgelände am Arenkamp käme "grundsätzlich als Schulstandort infrage", schreibt Steffen Zorn in der Beratungsvorlage. Allerdings verschweigt der Chef der Achimer Gebäude- und Grundstücksverwaltung (GGA) auch nicht, dass dies mit großem (finanziellen) Aufwand verbunden ist: Auf dem Gelände, das früher einmal eine Mülldeponie beherbergte, schlummern Altlasten. Zum Umgang mit den Ablagerungen schlägt ein Gutachten drei mögliche Varianten vor. Die erste, das komplette Auskoffern des belasteten Bodens und Wiederauffüllen mit baugrundfähigem Material, würde bei "relativ geringer Wertschöpfung" satte 6,5 Millionen Euro kosten. Variante zwei, die Absicherung der Altlast durch eine Gewebematte und eine zusätzliche Deckschicht, wäre rund 350000 Euro teuer. Für eine Teillösung aus den ersten beiden Varianten würden – je nach Anteil des unbelasteten Flächenbedarfs – 500000 bis zwei Millionen Euro fällig. Um alle Gefahren auszuschließen, müsste ein leicht belasteter Erdwall mit einem etwa 50000 Euro teuren Zaun abgesperrt werden. Demnach könne die Altlast mit "überschaubaren finanziellen Mitteln" von grob geschätzt 400000 Euro gesichert werden, schreibt Steffen Zorn.

Drei mögliche Schulstandorte kämen auf dem Gelände infrage. Einer könnte ohne Flächenzukäufe realisiert werden. Der Standort liegt jedoch weiter von der Hauptverkehrsanbindung entfernt und würde höhere Erschließungskosten nach sich ziehen. Für den Neubau der Grundschule Uphusen mit Ganztagsbereich am Arenkamp (7,6 Millionen Euro) und die Sicherung der Altlast wären insgesamt Investitionen in einer Größenordnung um acht Millionen Euro fällig. "Mit Blick auf die finanzielle Gesamtlage der Stadt Achim und die Standortnachteile Altlastnähe und Verkehrsanbindung ist eine Projektrealisierung aus Sicht der Verwaltung trotz der nachgewiesenen Machbarkeit derzeit nicht möglich", erläutert Steffen Zorn. Auf den kontaminierten Sportplatz hat er dennoch weiter ein Auge: Derzeit überprüft der Landkreis Verden, ob auf dem Hauptbelastungsbereich ein Photovoltaikanlagenpark errichtet werden kann.

Neun Räume für neun Klassen

Den Achimer Politikern empfiehlt der GGA-Chef, die Grundschule Uphusen an ihrem jetzigen Standort zu belassen. Die Kosten, um das bestehende Gebäude zu sanieren, kalkuliert er mit 300000 Euro. Hinzu kommt jedoch akute Platznot. "Im Augenblick haben wir neun Klassen und neun Räume – da bleibt nichts übrig", rechnet Schulleiterin Bärbel Haverkamp vor. Derzeit stehen weder ein Werk- noch ein Musikraum zur Verfügung. Von Platz für Fachunterricht, Differenzierungs-, Förder- und Beratungsmöglichkeiten ganz zu schweigen. Außerdem würden zwei Räume mit mindestens je 40 Quadratmetern benötigt, sollten an der Schule zwei Hortgruppen mit insgesamt 40 Plätzen eingerichtet werden.

Eine Machbarkeitsstudie hatte ergeben, dass eine Erweiterung der Grundschule Uphusen zur Ganztagsschule am bisherigen Standort realisiert werden kann. Der favorisierte Entwurf mit einer Bruttogrundfläche von 2366 Quadratmetern hätte knapp 3,9 Millionen Euro gekostet. Eine genauere Überprüfung der vorhandenen Bausubstanz ergab nun, dass wider Erwarten ein Komplex, in dem sich vier Klassenzimmer, Heizungsanlage und Hausanschlüsse befinden, doch sanierungsfähig ist und nicht abgerissen werden muss. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung lediglich einen 1,65 Millionen Euro teuren und maximal 760 Quadratmeter großen Verbindungsbau vor. Würden davon zunächst nur 450 Quadratmeter geschaffen, könnten die Bau- und Sanierungskosten auf insgesamt 1,5 Millionen Euro reduziert werden.

"Alle genannten Kostenschätzungen müssen als Größenordnungen angesehen werden. Erst nach klarer Definition der wirklich zu realisierenden Baumaßnahmen können genauere Kostenberechnungen angestellt werden", erläutert Steffen Zorn.

Am Montag, 11. Februar, 17 Uhr, befasst sich der Ausschuss für Bauunterhaltung unter Beiladung des Schulausschusses und des Sozialausschusses mit dem Thema. Die Sitzung im Achimer Ratssaal ist öffentlich. Schulleiterin Bärbel Haverkamp wollte sich im Vorfeld nicht zu den Vorschlägen äußern. "Aber ich werde am Montag da sein und gut zuhören", kündigte sie an.