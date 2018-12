Den Blick konzentriert auf den Monitor der Videokamera gerichtet, fertigen Cedrik Balcke und Merle Birkenfeld einen Schwenk durch die Achimer Innenstadt an. (Chb· Christian Butt)

Achim. Den Passanten in der Achimer Fußgängerzone sind die jungen Leute mit ihren schweren Stativen und Videokameras sofort aufgefallen. "Die drehen bestimmt einen Imagefilm für die Stadt", mutmaßt ein Passant. "So ähnlich. Wir wollen die Treffpunkte der Jugendlichen filmen und daraus einen Kurzfilm schneiden", sagt Cedrik Balcke. Der 13-Jährige ist einer von acht Jugendlichen, die sich an der einwöchigen Ferienspaßaktion, die der Jugendförderverein Exi!t in Kooperation mit der Stadt Achim veranstaltet, beteiligen. Die Leitung der Veranstaltung hat der lokale Filmemacher Ronald Wedekind.

Dieser lud am Montagnachmittag die 13 bis 18-jährigen Teilnehmer zu einem ersten Meeting ein. "Fotografieren macht schon eine Menge Spaß, aber Video geht einen Schritt weiter", sagt Ronald Wedekind. Er sprach mit den Teilnehmern über Filmästetik und wie man Gefühle bei den Zuschauern wecken kann. Anschließend nahmen die Jugendlichen erstmals die Kameras in die Hand und versuchten sich an den Einstellungen. Aber der theoretische Teil war damit noch nicht beendet. "Eine gute Vorbereitung ist notwendig. Es muss ein Script geben, wie die Ideen umgesetzt werden sollen. Nur dann läuft die Arbeit gezielt ab, und jeder hat Spaß daran", sagt Ronald Wedekind.

Den Dienstag und Mittwoch nutzten die Teilnehmer für erste Aufnahmen. Die acht Jugendlichen möchten einen Kurzfilm über ihre liebsten Treffpunkte produzieren. In kleinen Gruppen steuerten sie diese an und begannen, so wie sie es zuvor in ihr Script geschrieben hatten, mit den Aufnahmen.

Besonders viel Freude hatten Cedrik Balcke und Merle Birkenfeld an den Motiven im Achimer Freibad. "Wir hatten natürlich vorher unsere Dreharbeiten mit den Bademeistern abgesprochen. Aber es war trotzdem komisch, vor so vielen Leuten zu filmen", sagt Cedrik Balcke. Der 13-Jährige hielt zum Beispiel fest, wie ein Jugendlicher vom Fünf-Meter-Turm springt. "Aber wir haben auch Besucher aufgenommen, die es sich auf der Liegewiese bequem gemacht haben und miteinander quatschen. Auch die Fußballspieler haben wir gefilmt", erzählt die ebenfalls 13-jährige Merle Birkenfeld.

Außerdem waren die Filmgruppen in der Innenstadt unterwegs. Hier bekamen sie am Mittwochnachmittag die Aufgabe, auffällige Details in der Fußgängerzone zu filmen. Beispielsweise am Lebkuchenhaus, an den Brunnen und Denkmälern. Aber auch bekannte Bauwerke wie die Stadtbücherei und das Rathaus sollten die Workshopteilnehmer in Szene setzen. "In der Innenstadt waren wir etwas nervöser als im Freibad. Hier sind die Erwachsenen immer weggegangen, sobald wir unsere Kamera aufgebaut haben", sagt Merle Birkenfeld. Als Beispiel nennt sie ein Café mitten in der Fußgängerzone. "Wir wollten nur aus der Entfernung die Leute beim Eisessen filmen. Aber als wir unser Stativ aufgebaut hatten sind die schon aufgestanden und sind wegspaziert", so die Schülerin. Andere Teilnehmer, insgesamt gehörten fünf Mädchen und drei Jungen zum Team, filmten an der Ueser Brücke und in Bierden.

Zu einer richtigen Produktion gehört natürlich auch das Schneiden und Vertonen des Filmmaterials. Dazu trafen sich die Teenager gestern in den Produktionsräumen des Achimer Filmemachers Ronald Wedekind in Uesen.

"Schon seit einiger Zeit interessiere ich mich sehr fürs Filmen", sagt Cedrik Balcke. In seiner Freizeit versucht er regelmäßig, Action-Szenen aus dem Fernsehen realitätsnah darzustellen. "Besonders Cobra 11 finden meine Freunde und ich klasse", erzählt der Jugendliche. Zwar stand er für die nachgespielten Szene schon oft vor der Kamera, doch lieber ist ihm der Platz hinter dem Sucher. "Vielleicht möchte ich so etwas auch mal beruflich machen. Aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit, sagt der 13-jährige Achimer Schüler.

Auch künftig können Achimer Jugendliche zur Filmkamera greifen. Die Stadtverwaltung bereitet ein Projekt vor, bei dem Heranwachsende ihre liebsten Treffpunkte und weitere Einrichtungen im Stadtgebiet mit bewegten Bildern vorstellen können. "Ich kann mir gut vorstellen, dass die nun ausgebildeten acht Jugendlichen dabei kleine Projektleiter werden", sagt Ronald Wedekind. Die Filmbeiträge sollen dann auf der Internetseite der Stadt Achim anklickbar sein.